Ко Дню Независимости лица с инвалидностью могут получить до 3 100 гривен

Самые высокие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году получат лица с инвалидностью вследствие войны. Максимальный размер составляет 3 100 гривен для I группы инвалидности.

Сколько могут получить лица с инвалидностью вследствие войны в 2025 году

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, ко Дню Независимости лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам, передает 24 Канал.

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Кстати, речь идет о малолетних узниках, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, а также, о тех, кого принудительно заключили в концентрационные лагеря, гетто, других мест принудительного содержания и признали их лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.

Какие суммы могут получить лица с инвалидностью:

I группы – 3 100 гривен,

II группы – 2 900 гривен,

ІII группы – 2 700 гривен.

Напоминаем! Средства ко Дню Независимости выплачивают лицам, на которых распространяется действие закона Украины относительно статуса ветерана войны, гарантии их социальной защиты, а также относительно жертв нацистских преследований.