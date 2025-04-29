Ко Дню Независимости лица с инвалидностью могут получить до 3 100 гривен
- Лица с инвалидностью вследствие войны получат выплаты ко Дню Независимости в 2025 году.
- Выплаты варьируются от 3 100 гривен до 2 700 гривен.
Самые высокие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году получат лица с инвалидностью вследствие войны. Максимальный размер составляет 3 100 гривен для I группы инвалидности.
Сколько могут получить лица с инвалидностью вследствие войны в 2025 году
Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, ко Дню Независимости лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам, передает 24 Канал.
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Кстати, речь идет о малолетних узниках, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, а также, о тех, кого принудительно заключили в концентрационные лагеря, гетто, других мест принудительного содержания и признали их лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.
Какие суммы могут получить лица с инвалидностью:
- I группы – 3 100 гривен,
- II группы – 2 900 гривен,
- ІII группы – 2 700 гривен.
Напоминаем! Средства ко Дню Независимости выплачивают лицам, на которых распространяется действие закона Украины относительно статуса ветерана войны, гарантии их социальной защиты, а также относительно жертв нацистских преследований.