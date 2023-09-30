Все о ВПЛ: на какую помощь могут рассчитывать украинцы сейчас

Из-за войны в Украине многим пришлось покинуть дом и уехать в более безопасные регионы Украины. Следовательно, внутренне перемещенные лица смогли получить специальный статус, позволяющий им получать денежные выплаты от государства. Какая сейчас ситуация с ВПЛ в Украине, читайте в материале 24 Канала.

Кто такие ВПО

Напоминаем, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году количество внутренних переселенцев существенно выросло. По состоянию на конец 2018 года официально было около 1,5 миллиона ВПЛ, а на начало 2023 года – 4,8 миллиона человек данным Министерства по реинтеграции.

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Интересно, что за данным разведки Великобритании, украинскими беженцами остаются 6,3 миллиона человек по всему миру. По оценкам ООН, в июле 2023 года внутренне перемещенными лицами стали уже более пяти миллионов человек.

Внутренне перемещенное лицо или ВПЛ – это люди, которые находятся на территории Украины и находятся под защитой своего правительства. Они были вынуждены покинуть или покинуть свое место жительства из-за вооруженного конфликта, оккупации и т.д.

Украинские беженцы – это лица, пересекшие границу и получившие международную защиту в одной из стран Европы.

Как сообщают в ведомстве, сумма денежной помощи для ВПЛ в 2022 году составила 735 миллионов долларов, а в 2023 году планировалось привлечь уже 1,5 миллиарда долларов.

Как получить статус внутренне перемещенного лица

На сегодняшний день в Украине статус ВПЛ можно получить, как офлайн, так и онлайн. В списке областей жителям которых можно получить статус ВПЛ есть:

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Житомирская,

Одесская,

Волынская,

Днепропетровская,

Киевская,

город Киев.

Однако текущий список нужно проверять. Это можно сделать здесь. Также нужно иметь перечень необходимых документов: заявление о взятии на учет внутриперемещенного лица и паспорт гражданина Украины.

Если у лица не указана прописка в паспорте, нужно предоставить другой документ в подтверждение личности – военный билет, трудовая книжка, медицинские или другие документы, которые подтвердят факт проживания на соответствующей территории.

Кстати, если заявление представляет законный представитель, то ему или ему нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность законного представителя, документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя (или родственные отношения между ребенком и заявителем) и свидетельство о рождении ребенка.

Получение статуса ВПЛ в мобильном приложении Дия

Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в приложении Дия. Для получения статуса требуется, чтобы в приложении отображалась карточка налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт.

Зайдите в раздел "Услуги" и отправьте заявку на получение статуса ВПЛ.

Укажите место, где вы находитесь сейчас: область, населенный пункт и конкретный адрес. Не забудьте подтвердить геолокацию.

Можно также получить статус и для вашего ребенка, если свидетельство о рождении есть в приложении. В противном случае нажмите кнопку "Зарегистрироваться без детей".

Чтобы получить финансовую помощь, нажмите "Хочу получать помощь".

Выберите карту Поддержка для зачисления средств. Если у вас такой карты нет, нужно ее оформить.

Проверьте заявление, подтвердите правильность данных и нажмите "Отправить".

Если при оформлении заявления система выдает ошибку, просто попробуйте снова через некоторое время.

После обработки заявления справка ВПЛ появится в приложении в списке ваших документов.

Для того чтобы получить справку необходимые данные именно из биометрических документов. Если такой информации в приложении Дия отсутствует, тогда заявление на получение статуса ВПЛ придется подавать офлайн.

Получение статуса ВПО офлайн

Для этого нужно обращаться в ЦПАУ, органы социальной защиты населения и исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов.

Выберите ближайший орган.

Подготовьте все необходимые документы и берите их с собой.

Выберите банковскую карту для выплат или закажите новую в любом банке.

Подайте заявление на получение помощи.

Справка о приобретении статуса ВПЛ обычно выдается сразу, но в случаях, когда в документах отсутствует отметка о регистрации места жительства на территории, с которой лицо эвакуировалось, рассмотрение заявления может длиться до 15 рабочих дней.

Помощь переселенцам от государства

Установленные суммы ежемесячного пособия на проживание от государства составляют:

на каждого ребенка и человека с инвалидностью – 3 тысячи гривен;

на каждого человека старше 18 лет – 2 тысячи гривен.

Сейчас выплаты для переселенцев проходят ежемесячно после 15 и 28 числа. Средства зачисляются на спецсчет ВПЛ.

Как сообщила в эфире телемарафона Ирина Верещук, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в 2022 году на финансирование ВПЛ потребовалось 57 миллиардов гривен. А по прогнозам этого года понадобится 72 миллиарда гривен. Впрочем, изменения в сумме выплат для ВПЛ на следующий год не произойдет.

Кроме того, в июле 2023 года Кабмин изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Для некоторых ВПЛ выплаты вообще не продлили. Речь идет о таких:

те, что находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

вернулись в заброшенное место жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы;

были осуждены за коллаборационизм,

совершили крупные покупки, например, автомобиль (не старше 5 лет) или земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тысяч гривен.

А помощь переназначили тем, кто действительно в ней нуждается, а это:

семьям, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 8 372 гривен;

если в семье есть люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет;

людям с инвалидностью;

людям, среднемесячный доход которых не превышает 6279 гривен;

людям, которые получают пенсию, не превышающую 6 279 гривен;

людям, имеющим троих и более детей младше 18 лет;

людям, ухаживающим за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, людьми, достигшими 80-летнего возраста;

студентам дневной или дуальной формы обучения, не имеющим регистрации в общежитиях;

людям, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за это.

Какую между народную помощь можно получить

Программа ЮНИСЕФ "Совместно"

Принять участие в программе могут семьи, имеющие 3 и более детей до 18 лет, а также имеющие по крайней мере одного ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Средства, которые можно получить, составляют 2 220 гривен ежемесячно. Их будут выплачивать каждому члену семьи в течение трех месяцев. То есть если у вас семья из 3 человек, то вы получите 19 980 гривен.

Регистрация на программу денежной помощи приостановлена. Продолжается проработка поданных заявок. Впрочем, в фонде сообщают, что нужно следить за обновлениями на сайте да странице на Facebook.

Кстати, средства украинцы могут получить независимо от статуса ВПЛ в любом регионе. Однако, если семья уже получает денежную помощь от других международных организаций, то средства от программы "Совместно" ей не пришлют.

Агентство ООН по делам беженцев UNHCR

Агентство ООН по делам беженцев выплачивает лицам, вынужденным покинуть дом из-за военных действий, по 2 220 гривен в течение 3 месяцев. Их можно получить на банковский счет или через отделение Укрпочты.

Обратите внимание, что в прошлом году начали действовать новые критерии предоставления этой помощи. На нее могут претендовать ВПЛ и следующие категории лиц:

неполные семьи с 2 или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (старше 60 лет);

семьи с 1 или несколькими пожилыми людьми (старше 60 лет), а также пожилых людей с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семьи, где есть лица с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Получить денежные средства можно, если вы раньше не получали средства от других международных организаций. Дополнительные вопросы звоните на горячую линию по номеру 0 (800) 307-711.

Кроме того, лицам необходимо будет пройти собеседование с партнерами Агентства и пройти проверку на соответствие критериям уязвимости. При регистрации должны присутствовать все члены семьи.

Всемирная продовольственная программа ООН

Организация поддерживает семьи ВПЛ и выплачивает на человека по 2 220 гривен в течение 3 месяцев. Максимальная сумма помощи составляет 6600 гривен на семью.

Для оформления денежного перевода необходимо зарегистрироваться в органах социальной защиты как ВПЛ, указать актуальный личный номер телефона, на который поступит код доступа для регистрации на программу. Также необходимо указать имя, фамилию и идентификационный код.

Норвежский совет по делам беженцев NRC

Средства можно получить либо на счет, либо наличными в отделениях или банках-партнерах, среди которых ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк и Укргазбанк. Кроме того, деньги можно получить в отделениях Новой Почты.

ВПЛ от организации могут получить 2 220 гривен для каждого члена семьи на один месяц. В общей сложности выплаты будут поступать три месяца.

Первый этап регистрации на программу уже завершен. Для того чтобы узнать второй этап – следите за сообщениями на странице NRC.

Для регистрации вам понадобится чат-бот в WhatsApp. Его нужно загрузить на смартфон, добавить в контакт номер 0 (800) 609-844 и после этого отправить на него СМС с текстом "NRC".

Эстонский совет по делам беженцев

Получить помощь Эстонского совета по делам беженцев могут украинцы из таких областей: Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Николаевская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская и Кировоградская.

Сумма помощи составляет 2 220 гривен на одного человека, как у остальных организаций. Средства будут выплачиваться 3 месяца. Максимум помощь можно получить на 5 членов семьи. Для того чтобы получить помощь, нужно: