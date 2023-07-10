2 500 гривен от Красного Креста: как получить помощь

Вынужденные переселенцы могут получить от Общества Красного Креста Украины денежную помощь в размере 2 500 гривен на человека. Известно, что средства рассчитаны на 1 миллион украинцев, вынужденных покинуть дом из-за войны.

Как получить помощь

Средства получат от Красного Креста вынужденные переселенцы, покинувшие места своего жительства из-за вторжения России в Украину. Размер помощи составляет 2 500 гривен на человека.

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Интересно, что выплаты будут выплачиваться на основе уже имеющихся документов о лице в информационной базе внутренне перемещенных лиц. То есть, никакого заявления не нужно писать и присылать. Согласно этому, миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений. Рассчитываем, что выплаты получат около 1 миллиона человек. Предпочтение будет отдаваться ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий.

Деньги для тех, кто приютил

что в Украине вынужденные переселенцы получают помощь от власти: по 2 000 гривен на каждого взрослого и по 3 000 гривен на ребенка.

Красный Крест также подготовил денежную помощь для тех, кто предоставил дом для переселенцев бесплатно. Средства будут выплачиваться регулярно в рамках программы "Убежище".

Владельцам квартир, пустивших переселенцев пожить в квартире или доме, будут выплачивать по 450 гривен ежемесячно за каждого ВПЛ.

Выплачивать деньги будут только через платежную систему PrivatMoney.

Оформить помощь можно, если: