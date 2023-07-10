2 500 гривен от Красного Креста: как получить помощь
Источник:Денис Шмигаль
Вынужденные переселенцы могут получить от Общества Красного Креста Украины денежную помощь в размере 2 500 гривен на человека. Известно, что средства рассчитаны на 1 миллион украинцев, вынужденных покинуть дом из-за войны.
Как получить помощь
Средства получат от Красного Креста вынужденные переселенцы, покинувшие места своего жительства из-за вторжения России в Украину. Размер помощи составляет 2 500 гривен на человека.
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Интересно, что выплаты будут выплачиваться на основе уже имеющихся документов о лице в информационной базе внутренне перемещенных лиц. То есть, никакого заявления не нужно писать и присылать. Согласно этому, миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь.
Для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений. Рассчитываем, что выплаты получат около 1 миллиона человек. Предпочтение будет отдаваться ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий.
Деньги для тех, кто приютил
Красный Крест также подготовил денежную помощь для тех, кто предоставил дом для переселенцев бесплатно. Средства будут выплачиваться регулярно в рамках программы "Убежище".
Владельцам квартир, пустивших переселенцев пожить в квартире или доме, будут выплачивать по 450 гривен ежемесячно за каждого ВПЛ.Обратите внимание! Выплачивать деньги будут только через платежную систему PrivatMoney.
Оформить помощь можно, если:
- зарегистрироваться на сайте и на следующий день подать заявление в органы местного самоуправления.
- в заявлении указать ФИО каждого из размещенных лиц и добавить копии документов, удостоверяющих их личность.
- за деньгами нужно лично обращаться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения дома.
- обязательно указать, если количество ВПЛ, проживавших в доме хозяина, изменилось.