Чтобы пережить зиму: украинские фермеры могут получить до 30 тысяч пособий

Сельские хозяйства из пострадавших от российского вторжения областей будут претендовать на финансовую помощь от Эстонского совета беженцев.

Помощь украинским фермерам

Программа от Эстонского совета по делам беженцев направлена на восстановление или поддержку пострадавших сельских хозяйств.

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Она предоставит средства в период зимнего периода 2023 – 2024 годов хозяевам из тех областей, которые были оккупированы и где до сих пор ведутся боевые действия.

На какие суммы рассчитывать

300 домохозяйств получат гранты из следующих областей – Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.

На подготовку к зимовке сельские хозяйства могут получить от 5 до 30 тысяч гривен. Максимальная сумма денежного пособия составляет 29 600 гривен.

Компенсация выплачивается на следующие расходы:

до 14 800 гривен – восстановление поврежденных хозяйственных помещений для животных;

– восстановление поврежденных хозяйственных помещений для животных; до 14 800 гривен – закупка кормов для животных;

– закупка кормов для животных; до 5 180 гривен – необходимые ветеринарные услуги.

Для получения выплат нужно зарегистрироваться по ссылке до 29 февраля 2024г. В течение 2 недель представители платформы проверят информацию и могут попросить предоставить дополнительные данные.

Если заявку одобрят, то с владельцами сельского хозяйства будет заключен договор, а сумма пособия переведена на банковский счет.