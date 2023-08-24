Выплаты для ВПЛ с 1 сентября: кто останется без денежной помощи
С 1 сентября некоторые категории ВПЛ прекратят получать свои выплаты по ряду причин. Однако в большинстве своем все это связано с их имущественным положением.
Какие ВПЛ потеряют свои выплаты
В Правительстве объяснили, что с начала осени деньги будут предоставляться только тем переселенцам, которые действительно в этом нуждаются. Зато более обеспеченные потеряют свои ежемесячные выплаты.
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Больше не будут платить для:
- лиц, находившихся за границей более 30 календарных дней, без обоснованных причин;
- лица, осужденные и отбывающие срок наказания в местах лишения свободы;
- тех, кто вернулся к своему месту жительства;
- тех, кто приобрел земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч гривен;
- лица, купившие транспортное средство, по выпуску которого прошло менее 5 лет;
- имеющих депозит на сумму более 100 тысяч гривен. А также лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен.
Сумма выплат по-прежнему составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью.
Как оформить субсидию ВПЛ
Чтобы оформить субсидию для переселенца, не требуется договор об аренде. При себе же стоит иметь справку проживания в территориальной общине в статусе ВПЛ.
Также, чтобы оформить помощь, нужны:
- Заявление. Образец заполнения здесь.
- Декларация о доходе.
- Паспорт.
- Справка о статусе ВПЛ.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
Оформить все можно либо онлайн, через порталы ПФУ и "Действие", либо вживую, через ЦНАП, ПФУ или сельсовет.