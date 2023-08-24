Выплаты для ВПЛ с 1 сентября: кто останется без денежной помощи

С 1 сентября некоторые категории ВПЛ прекратят получать свои выплаты по ряду причин. Однако в большинстве своем все это связано с их имущественным положением.

Какие ВПЛ потеряют свои выплаты

В Правительстве объяснили, что с начала осени деньги будут предоставляться только тем переселенцам, которые действительно в этом нуждаются. Зато более обеспеченные потеряют свои ежемесячные выплаты.

Читайте также Помощь ВПО: кому с 1 сентября отменят выплаты

Больше не будут платить для:

лиц, находившихся за границей более 30 календарных дней, без обоснованных причин;

лица, осужденные и отбывающие срок наказания в местах лишения свободы;

тех, кто вернулся к своему месту жительства;

тех, кто приобрел земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч гривен;

лица, купившие транспортное средство, по выпуску которого прошло менее 5 лет;

имеющих депозит на сумму более 100 тысяч гривен. А также лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен.

Если переселенец не подпадает ни под одну из этих категорий, ему продолжат выплаты автоматически.

Сумма выплат по-прежнему составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью.

Как оформить субсидию ВПЛ

Чтобы оформить субсидию для переселенца, не требуется договор об аренде. При себе же стоит иметь справку проживания в территориальной общине в статусе ВПЛ.

Также, чтобы оформить помощь, нужны:

Заявление. Образец заполнения здесь.

Декларация о доходе.

Паспорт.

Справка о статусе ВПЛ.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Оформить все можно либо онлайн, через порталы ПФУ и "Действие", либо вживую, через ЦНАП, ПФУ или сельсовет.