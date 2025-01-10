Украина получила средства из замороженных российских активов: Шмыгаль предоставил подробности
В государственный бюджет Украины поступили новые средства. Речь идет о 3 миллиардах евро от Евросоюза.
Украина получила новую помощь
Средства поступили в рамках инициативы ERA, пишет 24 канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Он сообщил, что это первый транш средств от ЕС, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов.
Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы,
– заверил Шмыгаль.
Он добавил, что инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов. Из них 20 миллиардов долларов предоставит Европейский Союз.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что таким образом воплощается в жизнь принцип "Россия заплатит", и усиливается финансовая устойчивость Украины в 2025 году.
Замороженные активы центрального банка России в ЕС достигают 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире по официальным данным ЕС. В зависимости от уровня процентных ставок, доходы от этих активов сейчас оцениваются в 2,5 – 3 млрд евро в год,
– написали в Министерстве финансов.
Важно! Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать частями до конца 2025 года.