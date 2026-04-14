По миллиарду каждая: две страны ЕС готовят мощную военную поддержку

Европейские партнеры Украины в 2026 году усилят военную поддержку государства. Испания и Бельгия согласились выделить на нужды обороны по 1 миллиарду евро.

На какие нужды выделяют средства союзники?

Об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров в своем заметке в соцсетях.

Накануне нового "Рамштайна" глава Минобороны провел разговор с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес.

По словам Федорова, во время общения коллеги согласовали главные направления сотрудничества между Украиной, Бельгией и Испанией в 2026 году:

усиление противовоздушной обороны;

развитие дроновых возможностей;

продвижение "чешской инициативы" по закупке оружия для ВСУ;

и обеспечение украинских военных артиллерией дальнобойного поражения.

Бельгия выделяет в этом году 1 миллиард евро оборонной помощи Украине. Также страна подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов,

– сообщил министр.

Такую же сумму в 1 миллиард евро на поддержку Украины в 2026 году планирует выделить и Испания.

Федоров также обсудил с союзниками сотрудничество оборонных индустрий стран. В частности, планируют проводить совместную работу в рамках программы SAFE, что воплощается в ЕС,

Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями,

– добавил Федоров.

Кроме того, Украина готова предоставить испанцам возможность тестировать их дроны в боевых условиях.

Обратите внимание! Программа SAFE (Security Action for Europe) – это механизм ЕС, который направлен на укрепление оборонной промышленности и безопасности в Европе. Она предусматривает финансирование для совместных оборонных проектов и развития производства вооружения, а также ускорение поставок военной техники, в том числе и для Украины.

Почему Украине все сложнее найти средства на оружие?

Напомним, в марте посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук рассказала, что Киеву все труднее находить новых спонсоров среди стран Альянса для закупки американского оружия для ВСУ, пишет Bloomberg.

По ее словам, лишь небольшая группа стран выделяет средства для оплаты основной части вооружения из США. В то же время обращаться к одним и тем же государствам за деньгами становится все сложнее.

Это нежелание союзников активнее участвовать усложняет финансовую ситуацию Украины на фоне того, что война с Россией продолжается уже пятый год, а мирные переговоры фактически зашли в тупик,

– отметило издание.

Более того, некоторые иностранные чиновники якобы считали, что у Украины сейчас есть средства для покрытия расходов на оборону только до июня.

