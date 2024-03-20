50 миллиардов евро от ЕС — Шмыгаль рассказал, как Украина их будет получать

Украина будет получать до 50 миллиардов евро от Европейского Союза до 2027 года. первый платеж в размере шести миллиардов евро поступит уже в мае 2024 года.

Как будут поступать средства

Первую часть суммы Украина получит через программу Ukraine Facility. После этого страна начнет выполнять установленные условия для продолжения получения финансовой помощи. Об этом министр заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины И дальше, начиная с мая, мы будем выполнять определенные меры и реформы, прописаны в украинском плане. Там примерно от 70 до 100 мероприятий. Они будут выполняться в течение 4 лет.

Он добавил, что финансовая поддержка от ЕС будет поступать Украине ежеквартально.

Первый транш от ЕС

Премьер-министр подчеркнул, что Украина уже успела получить начальные 4,5 миллиарда евро через Ukraine Facility, с запланированным поступлением дополнительных 1,5 миллиарда евро в апреле.

Следующие выплаты будут произведены после выполнения определенных условий. В целом, эти условия предусматривают внутренние изменения в Украине в соответствии с планом реформ, разработанным украинским правительством.

Программа Ukraine Facility

В феврале лидеры Европейского Союза на саммите дали зеленый свет программе Ukraine Facility, обязавшись перевести Украине 50 млрд евро до конца 2027 года.

эта инициатива включает в себя установление определенных критериев, которые Украина должна выполнять для продолжения получения финансовой помощи от ЕС. Невыполнение этих условий может привести к приостановке выплат.

28 февраля программа была официально одобрена Советом ЕС, что означало ее вступление в действие и возможность начала выплат Украине.