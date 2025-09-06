Расходы на уход за детьми в Украине могут частично покрываться государством. Кто имеет право на такую помощь и при каких условиях она предоставляется, читайте далее.

Кто может получить компенсацию за няню в Украине?

Сначала действие "муниципальной няни" распространялось только на ограниченные категории: родителей детей с инвалидностью или тех, кто сам является лицом с инвалидностью I или II группы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Действие.

Но с 2024 года правительство расширило программу, поэтому теперь она охватывает:

родителей и опекунов детей в возрасте до 6 лет;

внутренне перемещенных лиц (независимо от места жительства);

семьи, живущих в регионах, где из-за войны садики не работают.

Сколько компенсирует государство В 2025 году компенсация равна одной минимальной зарплате в размере 8 000 гривен в месяц Выплата осуществляется из расчета почасовой минимальной зарплаты, но не более чем за 165 часов ухода.

Кто может быть "муниципальной няней"?

Муниципальной няней может стать как физическое лицо-предприниматель, так и юридическое лицо. Главное условие это официальная регистрация и право предоставления услуг по уходу за детьми.

Также с няней обязательно заключается письменный договор, а все платежи должны подтверждаться документально: квитанциями, банковскими выписками или кассовыми чеками.

Важно! Родственники первой степени родства, как вот родители, бабушки, дедушки, братья или сестры ребенка – не могут выступать в роли муниципальной няни.

Что известно о соцвыплатах на детей: коротко о главном