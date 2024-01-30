Помощь от Нидерландов: на что будет потрачено более 100 миллионов евро
Нидерланды продолжают настаивать на том, что помощь Украине – это защита всей Европы. Вчера Голландия выделила 122 миллиона евро в поддержку украинцев.
На что предоставят средства Нидерланды
29 января голландский министр Кайса Оллонгрен в Палате представителей сообщила о предоставлении новой помощи для Украины. Эти средства должны быть израсходованы на кибербезопасность и закупку боеприпасов и вооружения.
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Нидерланды выделят 87 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Также 25 миллионов евро будет уплачено в Международный фонд для Украины (МФУ) на приобретение оборудования. Правительство также инвестирует 10 миллионов евро в улучшение киберзащиты Украины.
Эти средства были выделены после консультаций Контактной группы по обороне Украины. Всего в это объединение входят 50 стран-партнеров. Основной темой для обсуждения была защита от российской агрессии.
Как Нидерланды помогают Украине
Нидерланды выделяли средства на закупку боеприпасов ЗРК и оборудования. Тогда сумма вложений в общий фонд от Великобритании со стороны голландского правительства составила 100 миллионов евро.
Важно поддерживать Украину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Важно показать, что мы помогаем Украине. Они борются за свою страну и за разделяемые ценности: самоопределение свобода равенство права человека,
– отмечает Оллонгрен
Также Нидерланды способствовали финансированию немецкого фонда для закупки артиллерийских снарядов и передачи их в Украину. Тогда голландским правительством было выделено 130 миллионов евро.