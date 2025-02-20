20 февраля, 17:31
Украина потратила почти 32 миллиарда долларов от Всемирного банка на поддержку граждан
В прошлом году Украина получила от Всемирного банка почти 32 миллиарда долларов. Эти средства были направлены на помощь для ВПЛ, лиц с инвалидностью и т.д., а также на помощь фермерам и на восстановление поврежденных домов в результате войны.
Как Украина потратила средства от Всемирного банка
Как передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов, в прошлом году Украина заключила 28 соглашений с Всемирным банком. Вследствие этого из полученных 31,80 миллиардов долларов почти 23 миллиарда долларов были грантами.
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- В основном эти средства, а именно 26,30 миллиардов долларов, пошли на помощь малообеспеченным семьям, ВПЛ, лицам с инвалидностью, а также семьям с детьми, выплату заработной платы работникам здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и государственных служащих в рамках проекта PEACE in Ukraine.
- Почти 230 миллионов долларов были направлены на поддержку агропроизводителей через доступные кредиты и гранты. Более 50 тысяч ферм и 40 тысяч малых ферм получили поддержку, а для 10 тысяч фермеров было обеспечено доступное финансирование (проект ARISE).
- Для почти 83 тысяч домохозяйств (проект HOPE) было обеспечено предоставление компенсаций за мелкие и средние ремонты частично поврежденных жилых домов.
- В то же время в рамках проекта Re-PoWER заключено контрактов на сумму 47 миллионов долларов на поставку основного оборудования по теплоснабжению для Харькова (13 блочно-модульных котельных, 15 когенерационных установок и 10 генераторов).