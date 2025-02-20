Украина потратила почти 32 миллиарда долларов от Всемирного банка на поддержку граждан

В прошлом году Украина получила от Всемирного банка почти 32 миллиарда долларов. Эти средства были направлены на помощь для ВПЛ, лиц с инвалидностью и т.д., а также на помощь фермерам и на восстановление поврежденных домов в результате войны.

Как Украина потратила средства от Всемирного банка

Как передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов, в прошлом году Украина заключила 28 соглашений с Всемирным банком. Вследствие этого из полученных 31,80 миллиардов долларов почти 23 миллиарда долларов были грантами.

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