Можно ли средства из образования или из медицины перенаправлять на войну

Председатель профильного комитета по вопросам бюджета, Роксолана Пидласа, подала поправку о дополнительном сокращении расходов на 628 миллиона гривен. Средства будут направлены на лечение раненых военнослужащих.

Можно ли "перебрасывать" деньги из невоенного бюджета в военный

Роксолана Пидласа сообщила, что общее сокращение расходов в бюджет 2024 года составит более 137 миллиардов гривен, из которых 115 миллиардов – сокращение на обслуживание и погашение госдолга.

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Пидласа объяснила, что с 2022 года в Украине фактически два бюджета:

Первый – это военный , который покрывается внутренними ресурсами, а это налоги, сборы, дивиденды, частичная прибыль НБУ, размещение ОВГЗ и прочее.

, который покрывается внутренними ресурсами, а это налоги, сборы, дивиденды, частичная прибыль НБУ, размещение ОВГЗ и прочее. Второй – невоенный, который является дефицитным и его покрывают международные партнеры.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Деньги партнеров не лежат на едином казначейском счете, они не смешиваются с нашими деньгами, и незаметно использовать их на военные расходы нельзя. Эта валюта продается Казначейством под конкретную обязательно невоенную проплату.

Однако нардеп объясняет, сокращение "гипотетических расходов на защиту гипотетических бобров" экономит международные средства, но не увеличивает имеющийся ресурс для нужд военных.

Обратите внимание! Это возможно только при одном условии, а именно – невоенный бюджет является 100-процентно дефицитным и полностью покрывается средствами партнеров. В то же время в 2024 году это не так.

Часть социалки общего фонда госбюджета в 2024 году покрывается также внутренними ресурсами (иностранных денег не хватает и не было уверенности, сколько их будет), поэтому именно в этой ситуации в этом законопроекте номер 11417, который дополняет действующий бюджет 2024 года, переброски из "невоенных" расходов имеют смысл,

– сообщает председатель Комитета по вопросам бюджета.

Пидласа отмечает, что сейчас есть базовое правило, которое до сих пор остается неизменным, а именно то, что украинские деньги – на войну, а международные – на социалку и гуманитарные расходы. А расходы на оборону не могут превышать имеющийся собственный ресурс.