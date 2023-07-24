Арест резервов Центробанка России под вопросом: что будет с восстановлением Украины – The Economist

В Европе опасаются, что в случае ареста российских активов и передачи их Украине для восстановления такие действия подорвут репутацию блока в соответствии с международным правом.

Юридические препятствия огромны

В настоящее время в Евросоюзе заморожено более 200 миллиардов евро активов Центрального банка России. Многие политики хотят, чтобы эти средства использовали для оплаты ущерба, нанесенного Украине вторжением России.

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Проблема передачи Украине таких средств состоит в том, что в международном праве нет четкого способа ареста активов без голосования в Совете Безопасности ООН, решения Международного суда и т.д. А для каждого из них нужно согласие России.

Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии, во время выступления на ежегодной конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21 июня объявила: ее комиссия, а это исполнительный орган блока, к лету выступит с предложением использовать замороженные активы России.

Впрочем, послы 27 стран-членов Евросоюза пришли к выводу, что юридические препятствия будут огромными. Следовательно, лидеры стран блока после этого сообщили Комиссии об ограничении любого предложения, которое является юридически правдоподобным:

А это обложить налогом на непредвиденные доходы частные фирмы, содержащие замороженные российские активы. Они таким образом получают от них прибыль.

Этот план был отложен до конца лета из-за того, что он противоречив для стран-членов. Кроме этого, Европейский центральный банк также предостерегает по этому поводу.

Или обоснованный план

Впрочем, юридически, говорят эксперты, план обоснован. Частный клиринговый центр и депозитарий ценных бумаг в Бельгии Euroclear был вынужден прекратить все платежи в Россию в результате санкций. Активы и наличные деньги, на которых он сейчас держится, составляет почти 200 миллиардов евро. А меньше суммы заморожены на счетах подобных фирм в других местах.

Однако такие холдинги генерируют прибыль и дальше. Если учесть Euroclear, то 720 миллионов евро прибыли компания получила только в первом квартале 2023 года.

Эту прибыль можно было бы облагать налогом больше — по ставке, приближающейся к 100%, — чтобы получить доход. Расчетная палата сохраняет что-то для компенсации расходов на управление наличными (которые, по словам Euroclear, составляли 9 миллионов евро за первые три месяца 2023 года), а также для любых высших требований к капиталу, назначаемых регуляторами,

– пишет The Econimist.

Проблемой может стать то, что репутация евро пошатнется. Такие опасения выразили в ЕЦБ, а также некоторые министры финансов. Следовательно, любой шаг против активов российского центробанка может взорвать евро и европейские государственные облигации как средство сохранения стоимости для других центральных банков во всем мире. Для исправления этого Европа должна действовать в тандеме с другими государствами G7.

Какой репутационный ущерб уже нанесен

Критики позиции ЕЦБ уже утверждают, что резервы стали не нужны для России, когда их заморозили.

что G7 четко заявила, что заморозка будет оставаться до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине. Таким образом, это предоставит России стимул для урегулирования этой ситуации.

Поэтому, если удастся достичь согласия между странами G7, Европейская комиссия, вероятно, представит предложение по этому вопросу после лета.