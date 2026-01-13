По 2 тысячи гривен на человека: кто из украинцев получит деньги от государства в 2026 году

В Украине стартовала новая программа медицинских обследований для выявления заболеваний, риск которых существенно возрастает после наступления определенного возраста. Для этого государство выделяет финансирование, которое поступит на Дія.Карту или спецсчет в банке.

Что предусматривает новая программа от государства?

В рамках программы "Скрининг здоровья 40+" государство оплатит обследование граждан для выявления сердечно-сосудистых и других болезней, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Смотрите также Денежная помощь ВПЛ и бывшим беженцам: как получить более 10 тысяч гривен

Программа ориентирована на людей в возрасте от 40 лет и направлена на раннее выявление:

сердечно-сосудистых заболеваний;

сахарного диабета;

проблем психического здоровья.

Для обследования гражданам будет поступать 2 тысячи гривен, которые можно использовать исключительно с этой целью. Пройти его можно будет в медучреждениях из утвержденного перечня, который вскоре должен появиться по ссылке.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в разработке программы ориентировались на лучшие европейские практики.

Обратите внимание! Для участия в программе подались почти 400 учреждений здравоохранения по всей стране, среди которых – коммунальные, государственные, частные, а также и врачи-ФЛП. Перечень будут расширять в дальнейшем.

Как будет работать программа скрининга?

Пройти обследование по программе можно будет после достижения возраста от 40 лет и получения приглашения в Дії, которое поступит на 30-й день после дня рождения.

После принятия приглашения нужно заказать Дія.Карту в приложении или воспользоваться оформленной. Деньги на нее должны поступить за 7 дней, их можно использовать исключительно для прохождения "Скрининга здоровья 40+".

Если человек не пользуется Дія, алгоритм получения средств на обследование будет несколько иным. Нужно заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках и обратиться в ближайший центр предоставления административных услуг через 30 дней после дня рождения. Через 7 дней 2 тысячи гривен поступят на счет.

Что свидетельствует статистика о заболеваниях, на которые будут обследовать в рамках программы?

Сердечно-сосудистые заболевания вызывают более 60% преждевременных смертей украинцев . Более 1 тысячи человек в стране ежедневно умирает из-за них.

. Более 1 тысячи человек в стране ежедневно умирает из-за них. Более 1,2 миллиона граждан Украины живут с сахарным диабетом. Около половины людей даже не догадываются, что имеют этот диагноз.

После 40 лет риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета стремительно возрастают. В то же время из-за войны до 10 миллионов украинцев могут иметь ментальные проблемы.

Какие еще соцвыплаты действуют в Украине?