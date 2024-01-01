Денежная помощь украинцам: кто будет получать надбавку от ООН

Украинцы, нуждающиеся больше всего, смогут получать помощь. Минсоцполитики совместно с ООН будут выплачивать прибавку лицам с инвалидностью.

Кому будут платить надбавку

Пострадавшие в результате войны Украинцы смогут получить денежную помощь, которую будет оказывать Минсоцполитики совместно с ООН. В частности, речь идет о пенсионерах.

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что надбавку к пенсии от ООН уже получили 278 тысяч украинских пенсионеров, проживающих в зоне боевых действий и имеющих пенсию менее 3 тысяч гривен. Общая сумма пособия составила 609 миллионов гривен.

Впрочем, на сегодняшний день надбавки будут получать 350 тысяч украинцев, имеющих инвалидность.

Требования для получения помощи

Получатель должен отвечать следующим требованиям:

проживание на прифронтовой территории и в зоне активных боевых действий;

отсутствие статуса ВПЛ;

ежемесячные выплаты менее 3 250 гривен;

отсутствие другой международной денежной помощи.

Могут быть ниже выплаты

В Украине на пенсии по инвалидности влияют возрастные выплаты. Следовательно, они составляют: 100% от пенсии по возрасту получают граждане с инвалидностью I группы, 90% – ІІ группа, 50% – ІІІ группа.

В Правительстве установили минимумы ниже которых выплаты украинцев быть не могут. Речь идет о таких суммах:

лица с I группой инвалидности – не менее 2 300 гривен;

II и III группа инвалидности, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;

II и III группа, если граждане продолжают работать – 2 093 гривны.

Кстати, группу инвалидности назначает специальная комиссия. Если во время повторной экспертизы эксперты зафиксировали определенные изменения, в соответствии с ними корректируются и выплаты.