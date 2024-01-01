Кому платитимуть надбавку

Українці, що постраждали внаслідок війни, зможуть отримати грошову допомогу, яку надаватиме Мінсоцполітики спільно з ООН. Зокрема йдеться про пенсіонерів.

Читайте також Хто отримає менше: важливі нюанси щодо субсидії до кінця зими

Втім на сьогодні надбавки будуть отримувати 350 тисяч українців, які мають інвалідність.

Вимоги для отримання допомоги

Отримувач має відповідати таким вимогам:

  • проживання на прифронтовій території та у зоні активних бойових дій;
  • відсутність статусу ВПО;
  • щомісячні виплати менш як 3 250 гривень;
  • відсутність іншої міжнародної грошової допомоги.

Чи можуть бути нижчі виплати

В Уряді встановили мінімуми нижче яких виплати українців бути не можуть. Йдеться про такі суми:

  • особи з І групою інвалідності – щонайменше 2 300 гривень;
  • ІІ та ІІІ група інвалідності, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;
  • ІІ та ІІІ група, якщо громадяни продовжують працювати – 2 093 гривні.

До речі, групу інвалідності призначає спеціальна комісія. Якщо під час повторної експертизи, експерти зафіксували певні зміни, відповідно до них коригуються і виплати.