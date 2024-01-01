Кому платитимуть надбавку

Українці, що постраждали внаслідок війни, зможуть отримати грошову допомогу, яку надаватиме Мінсоцполітики спільно з ООН. Зокрема йдеться про пенсіонерів.

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Нагадуємо, що надбавку до пенсії від ООН уже отримали 278 тисяч українських пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій і мають пенсію менш як 3 тисячі гривень. Загальна сума допомоги склала 609 мільйонів гривень.

Втім на сьогодні надбавки будуть отримувати 350 тисяч українців, які мають інвалідність.

Вимоги для отримання допомоги

Отримувач має відповідати таким вимогам:

проживання на прифронтовій території та у зоні активних бойових дій;

відсутність статусу ВПО;

щомісячні виплати менш як 3 250 гривень;

відсутність іншої міжнародної грошової допомоги.

Зверніть увагу! В Україні на пенсії по інвалідності впливають вікові виплати. Відтак вони складають: 100% від пенсії за віком отримують громадяни з інвалідністю І групи, 90% – ІІ група, 50% – ІІІ група.

Чи можуть бути нижчі виплати

В Уряді встановили мінімуми нижче яких виплати українців бути не можуть. Йдеться про такі суми:

особи з І групою інвалідності – щонайменше 2 300 гривень;

ІІ та ІІІ група інвалідності, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;

ІІ та ІІІ група, якщо громадяни продовжують працювати – 2 093 гривні.

До речі, групу інвалідності призначає спеціальна комісія. Якщо під час повторної експертизи, експерти зафіксували певні зміни, відповідно до них коригуються і виплати.