Кому платитимуть надбавку
Українці, що постраждали внаслідок війни, зможуть отримати грошову допомогу, яку надаватиме Мінсоцполітики спільно з ООН. Зокрема йдеться про пенсіонерів.
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Втім на сьогодні надбавки будуть отримувати 350 тисяч українців, які мають інвалідність.
Вимоги для отримання допомоги
Отримувач має відповідати таким вимогам:
- проживання на прифронтовій території та у зоні активних бойових дій;
- відсутність статусу ВПО;
- щомісячні виплати менш як 3 250 гривень;
- відсутність іншої міжнародної грошової допомоги.
Чи можуть бути нижчі виплати
В Уряді встановили мінімуми нижче яких виплати українців бути не можуть. Йдеться про такі суми:
- особи з І групою інвалідності – щонайменше 2 300 гривень;
- ІІ та ІІІ група інвалідності, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;
- ІІ та ІІІ група, якщо громадяни продовжують працювати – 2 093 гривні.
До речі, групу інвалідності призначає спеціальна комісія. Якщо під час повторної експертизи, експерти зафіксували певні зміни, відповідно до них коригуються і виплати.