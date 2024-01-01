Кому будут платить надбавку
Пострадавшие в результате войны Украинцы смогут получить денежную помощь, которую будет оказывать Минсоцполитики совместно с ООН. В частности, речь идет о пенсионерах.
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Впрочем, на сегодняшний день надбавки будут получать 350 тысяч украинцев, имеющих инвалидность.
Требования для получения помощи
Получатель должен отвечать следующим требованиям:
- проживание на прифронтовой территории и в зоне активных боевых действий;
- отсутствие статуса ВПЛ;
- ежемесячные выплаты менее 3 250 гривен;
- отсутствие другой международной денежной помощи.
Могут быть ниже выплаты
В Правительстве установили минимумы ниже которых выплаты украинцев быть не могут. Речь идет о таких суммах:
- лица с I группой инвалидности – не менее 2 300 гривен;
- II и III группа инвалидности, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;
- II и III группа, если граждане продолжают работать – 2 093 гривны.
Кстати, группу инвалидности назначает специальная комиссия. Если во время повторной экспертизы эксперты зафиксировали определенные изменения, в соответствии с ними корректируются и выплаты.