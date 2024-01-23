Только для одной области: кому вернут деньги за покупку дров на зиму

Этой зимой для украинцев предусмотрена еще одна единовременная денежная помощь. Для тех, кто покупает дрова на зиму, благотворительный фонд "Каритас Полтава" при поддержке Католической службы помощи (CRS) в рамках проекта "Деньги на теплую зиму" для ВПЛ предоставит выплаты.

Кто может получить

Одноразовую финансовую помощь на покупку дров могут получить ВПЛ, которые прибыли из зон боевых действий после 24 февраля 2022 и зарегистрировались в Полтавской области. Также доход таких семей должен быть меньше фактического прожиточного минимума 5,4 тысячи гривен.

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Дополнительным условием является то, что семьи не должны пользоваться такой же помощью от других организаций.

К слову, чтобы получить помощь, нужно соответствовать одной из категорий уязвимости:

среди членов семьи есть гражданин с инвалидностью;

среди членов семьи есть человек с тяжелым заболеванием;

одинокий человек старше 55 лет или домохозяйство, состоящее из одного-двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей, недееспособных людей;

многодетные семьи (три или более несовершеннолетних детей);

беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

Куда обратиться

С 23 по 24 января включительно следует обратиться по одному из адресов:

23 числа с 10:00 – в поселке Шишаки, ул. Кирилла Осьмака, 56/1;

23 числа с 13:00 – в селе Белоцерковка, ул. Леси Украинки, 11;

24 числа с 10:00 – в городе Глобино, ул. Центральная, 281;

24 числа с 10:00 – в селе Оболонь, ул. Соборности, 17;

24 числа с 13:00 – в поселке Семеновка, ул. Независимости, 44.

Какие документы понадобятся