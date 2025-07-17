Украинцы, которые приютили ВПЛ, могут получить компенсацию: как подать заявление

Компенсация за коммуналку предусмотрена для украинцев, которые приютили переселенцев. С 31 июля деньги будут выплачивать по-новому.

Кто имеет право на компенсацию за коммуналку?

Получить компенсацию могут юридические лица и ФЛП, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это возможно, если жилые помещения предоставляются ими бесплатно для проживания переселенцев. Компенсация предоставляется, если размещены ВПЛ:

выехали из оккупированных или прифронтовых территорий и не имеют другого жилья;

имеют разрушенное или непригодное жилье.

Компенсация предусматривает возмещение расходов на оплату потребленных ВПЛ коммунальных услуг (вода, тепло, электроэнергия и т.д.) в пределах социальных норм и нормативов.

Как подать заявление?

С 31 июля 2025 года заявление можно подать личный кабинет на портале Пенсионного фонда. Для этого нужна электронная подпись или другое средство электронной идентификации. В заявлении обязательно должен быть указан адрес, который совпадает с местом фактического проживания ВПЛ, указанным в справке.

Правительственная программа направлена на поддержку тех, кто предоставляет убежище ВПЛ, и позволяет компенсировать часть расходов на содержание бесплатного жилья.