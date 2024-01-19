5 тысяч долларов по уходу за детьми: некоторым украинкам предоставят грантовые средства

Денежные средства могут выдать для некоторых женщин от 18 до 54 лет. Гранты предоставят для женщин, которые хотят организовать свое дело по уходу за детьми.

Кому предоставят грант

Жительницы Киевской или Житомирской области, которые хотят ухаживать за детьми и организовать собственный детский сад в своем доме, могут получить грант от Международной организации труда и Всеукраинского фонда "Шаг за шагом".

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Цель этой инициативы состоит в создании доступных услуг по уходу за детьми и их развитию.

Организаторы конкурса отберут 30 участниц и проведут для них обучающий курс по основным аспектам создания и развития бизнеса по уходу и развитию детей раннего возраста.

Пять наиболее мотивированных участников получат финансовую помощь до 5 тысяч долларов США в гривневом эквиваленте. Важно, чтобы созданные в детсадах услуги были доступны для населения с ограниченными финансовыми возможностями,

– говорится в сообщении Минреинтеграции.

Каков размер выплат для детей с инвалидностью

Податься на грант можно до 28 января по этой ссылке

После роста уровня прожиточного минимума изменились и выплаты, связанные с ним. В частности, это касается помощи ни детям с инвалидностью.

Размер выплат таков: