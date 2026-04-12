За уход за пенсионером платят: какую компенсацию можно получить

Граждане, осуществляющие постоянный уход за пожилыми родственниками с ограниченной способностью к самообслуживанию, могут претендовать на регулярную денежную компенсацию. Такая форма поддержки закреплена государством как часть системы социальной защиты.

Кто имеет право на компенсацию на уход за пенсионером?

Компенсация за уход назначается не автоматически и не всем родственникам. Она предусмотрена Законом для лиц, которые фактически обеспечивают постоянный уход за человеком, что по состоянию здоровья нуждается в посторонней помощи, и это подтверждено медицинским заключением.

Обязательным условием является совместное проживание и ведение общего быта. Именно эти обстоятельства подтверждают, что уход имеет регулярный характер, а не эпизодическую помощь.

Обратите внимание! Размер выплаты определяется индивидуально. Он зависит от уровня доходов семьи и рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и среднемесячным доходом на одного человека.

Для назначения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление вместе с подтверждающими документами.

В частности, понадобятся документы, удостоверяющие личность, справки о доходах, а также медицинское заключение о потребности в постоянном уходе. Именно оно является ключевым основанием для назначения компенсации.

Какие еще выплаты предусмотрены для пожилых людей?

Кроме компенсации для сиделок, законодательство предусматривает и дополнительные выплаты для самих пенсионеров. Лица в возрасте от 80 лет могут получать ежемесячную доплату в размере 570 гривен при условии, что их пенсия не превышает установленный уровень, замечает ПФУ.

Также одинокие пожилые люди, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, имеют право на дополнительную ежемесячную надбавку в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это составляет 1 038 гривен.

