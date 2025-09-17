Не только вина Трампа: почему дорожают деньги и займы
- Глобальные расходы на заимствования растут из-за демографических и структурных факторов, которые трансформируют экономики и испытывают политические системы.
- Дональд Трамп ускорил этот тренд своими действиями, включая торговую войну и попытки подорвать независимость Федеральной резервной системы США.
Президент США Дональд Трамп является не единственной причиной, почему деньги дорожают. На это в том числе влияют и другие факторы.
Почему в мире становятся дороже средства и займы?
Об этом подробно рассказали Джейми Раш, директор по глобальной экономике в Bloomberg Economics, и Том Орлик, главный экономист Bloomberg Economics, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Дело в том, что глобальные расходы на заимствования растут. Но в этом виноват не только президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
На них также влияют демографические и структурные факторы. Проблема заключается в том, что высокие процентные ставки трансформируют экономики и испытывают хрупкие политические системы.
От масштабных климатических инвестиций на фоне ускорения глобального потепления до недавнего краха правительства Франции и роста доходности облигаций в Великобритании и Японии - многие факторы сошлись одновременно. Все они оказали негативное влияние на ситуацию.
Безусловно, Трамп существенно ускорил этот тренд,
– говорится в материале.
Как отмечает Bloomberg, президент США таки сделал свой вклад: пренебрежительное отношение американского лидера к НАТО и угрозы не выполнять договорные обязательства Соединенных Штатов привели к:
- беспрецедентным оборонным расходам европейских и азиатских стран;
- обеспокоенных реваншистской Россией;
- росту Китая.
Добавьте к этому глобальную торговую войну Дональда Трампа, его фискальную политику и откровенные попытки подорвать независимость Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов,
– пишут авторы текста.
Обратите внимание! Таким образом можно будет получить рецепт очень дорогих заимствований.
Что еще следует знать о ситуации?
Американцы все больше разочарованы экономикой. Однако акции продолжают растии. Дело в том, что акции торгуются на рекордных уровнях именно из-за негатива в американской экономике, а не вопреки ему.
В то же время цены на золото продолжают бить рекорды. Оно даже обновило рекорд. Ралли подпитывается ростом ставок на волне снижений процентных ставок ФРС в этом году.