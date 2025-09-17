Президент США Дональд Трамп является не единственной причиной, почему деньги дорожают. На это в том числе влияют и другие факторы.

Почему в мире становятся дороже средства и займы?

Об этом подробно рассказали Джейми Раш, директор по глобальной экономике в Bloomberg Economics, и Том Орлик, главный экономист Bloomberg Economics, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Дело в том, что глобальные расходы на заимствования растут. Но в этом виноват не только президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

На них также влияют демографические и структурные факторы. Проблема заключается в том, что высокие процентные ставки трансформируют экономики и испытывают хрупкие политические системы.

От масштабных климатических инвестиций на фоне ускорения глобального потепления до недавнего краха правительства Франции и роста доходности облигаций в Великобритании и Японии - многие факторы сошлись одновременно. Все они оказали негативное влияние на ситуацию.

Безусловно, Трамп существенно ускорил этот тренд,

– говорится в материале.

Как отмечает Bloomberg, президент США таки сделал свой вклад: пренебрежительное отношение американского лидера к НАТО и угрозы не выполнять договорные обязательства Соединенных Штатов привели к:

беспрецедентным оборонным расходам европейских и азиатских стран; обеспокоенных реваншистской Россией; росту Китая.

Добавьте к этому глобальную торговую войну Дональда Трампа, его фискальную политику и откровенные попытки подорвать независимость Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов, – пишут авторы текста.

– пишут авторы текста.

Обратите внимание! Таким образом можно будет получить рецепт очень дорогих заимствований.

Что еще следует знать о ситуации?