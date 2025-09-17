Чому у світі стають дорожчими кошти та позики?

Про це детально розповіли Джеймі Раш, директор з глобальної економіки в Bloomberg Economics, та Том Орлік, головний економіст Bloomberg Economics, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Річ у тім, що глобальні витрати на запозичення зростають. Але в цьому винен не лише президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

На них також впливають демографічні та структурні чинники. Проблема полягає у тому, що вищі відсоткові ставки трансформують економіки та випробовують крихкі політичні системи.

Від масштабних кліматичних інвестицій на тлі прискорення глобального потепління до нещодавнього краху уряду Франції та зростання прибутковості облігацій у Великій Британії та Японії — багато факторів зійшлися одночасно. Всі вони мали негативний вплив на ситуацію.

Безумовно, Трамп суттєво прискорив цей тренд,

– йдеться у матеріалі.

Як зазначає Bloomberg, президент США таки зробив свій внесок: зневажливе ставлення американського лідера до НАТО та погрози не виконувати договірні зобов’язання Сполучених Штатів призвели до:

безпрецедентних оборонних витрат європейських та азійських країн; занепокоєних реваншистською Росією; зростанням Китаю.

Додайте до цього глобальну торгову війну Дональда Трампа, його фіскальну політику та відверті спроби підірвати незалежність Федеральної резервної системи (ФРС) Сполучених Штатів,

– пишуть автори тексту.

Зверніть увагу! Таким чином можна буде отримати рецепт дуже дорогих запозичень.

Що ще слід знати про ситуацію?