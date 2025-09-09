Чому золото знову оновило свій рекорд?

Котирування зросли на 0,6% до нового історичного максимуму понад 3 659 доларів за унцію, перевищивши попередній пік, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У двох попередніх сесіях золото додало 2,5%. Це сталося після того, як несподівано слабкі дані про зайнятість у США змусили трейдерів закласти щонайменше два зниження ставок цього року, зокрема на чверть пункту вже на засіданні ФРС наступного тижня

Золото зазвичай виграє від нижчої вартості запозичень, адже не приносить відсотків,

– уточнили у матеріалі.

Чи буде золото рости й надалі? Чи зможе золото й надалі триматися на хвилі ралі, пов’язаного зі ставками, залежатиме від перегляду даних про зайнятість у США, що має вийти пізніше у вівторок, а також від статистики щодо цін виробників та споживчої інфляції у середу та четвер. Також пильно відстежуватимуть реакцію ринку на аукціони коротко- та довгострокових держоблігацій.

Цього року золото подорожчало майже на 40% завдяки закупівлям центробанків і очікуванням зниження ставок, а також посиленому попиту на "тиху гавань" через зростання геополітичної напруги та занепокоєння щодо впливу тарифної політики Трампа на світову економіку. Атаки американського лідера на незалежність ФРС також продовжили трирічне ралі золота.

Зокрема одномісячна волатильність золота останніми тижнями зросла, додаючи премії до опціонів.

Вища вартість опціонів ще не означає, що імпульс продовжиться,

– сказав Ахмад Ассірі, дослідник Pepperstone.

Що кажуть аналітики та інвестори? Аналітики та інвестори широко очікують подальшого зростання котирувань. Goldman Sachs Group Inc. заявила, що дорогоцінний метал може зрости майже до 5 000 доларів за унцію, якщо інвестори переведуть навіть невелику частину своїх активів з держоблігацій у золото на тлі ознак посилення політичного втручання в роботу центробанку.

Біржові фонди (ETF) почали активно вкладатися в золото після щорічної конференції в Джексон-Хоулі минулого місяця, де голова ФРС Джером Пауелл заявив про готовність пом’якшувати монетарну політику.

Важливо! Водночас загальні обсяги золота в ETF усе ще нижчі, ніж на піках під час Covid-19 та на початку війни Росії проти України, що залишає простір для зростання.

Що відомо про золото?