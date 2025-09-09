Почему золото снова обновило свой рекорд?

Котировки выросли на 0,6% до нового исторического максимума более 3 659 долларов за унцию, превысив предыдущий пик, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В двух предыдущих сессиях золото прибавило 2,5%. Это произошло после того, как неожиданно слабые данные о занятости в США заставили трейдеров заложить как минимум два снижения ставок в этом году, в частности на четверть пункта уже на заседании ФРС на следующей неделе

Золото обычно выигрывает от более низкой стоимости заимствований, ведь не приносит процентов,

– уточнили в материале.

Будет ли золото расти и в дальнейшем? Сможет ли золото и в дальнейшем держаться на волне ралли, связанного со ставками, будет зависеть от просмотра данных о занятости в США, что должно выйти позже во вторник, а также от статистики по ценам производителей и потребительской инфляции в среду и четверг. Также пристально отслеживать реакцию рынка на аукционы кратко- и долгосрочных гособлигаций.

В этом году золото подорожало почти на 40% благодаря закупкам центробанков и ожиданиям снижения ставок, а также усиленному спросу на "тихую гавань" из-за роста геополитического напряжения и беспокойства о влиянии тарифной политики Трампа на мировую экономику. Атаки американского лидера на независимость ФРС также продолжили трехлетнее ралли золота.

В частности одномесячная волатильность золота в последние недели выросла, добавляя премии к опционам.

Более высокая стоимость опционов еще не означает, что импульс продолжится,

– сказал Ахмад Ассири, исследователь Pepperstone.

Что говорят аналитики и инвесторы? Аналитики и инвесторы широко ожидают дальнейшего роста котировок. Goldman Sachs Group Inc. заявила, что драгоценный металл может вырасти почти до 5 000 долларов за унцию, если инвесторы переведут даже небольшую часть своих активов из гособлигаций в золото на фоне признаков усиления политического вмешательства в работу центробанка.

Биржевые фонды (ETF) начали активно вкладываться в золото после ежегодной конференции в Джексон-Хоули в прошлом месяце, где председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности смягчать монетарную политику.

Важно! В то же время общие объемы золота в ETF все еще ниже, чем на пиках во время Covid-19 и в начале войны России против Украины, что оставляет пространство для роста.