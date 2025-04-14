Департамент Маска завышает цифры экономии бюджета: в отчетах множество ошибок
- Департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска завышает оценки экономии бюджета, включая ложные данные по сокращению государственных расходов США.
- Отчеты DOGE содержат неточности, например, утверждается, что отмена несуществующего контракта сэкономила 318 миллионов долларов.
Департамент государственной эффективности (DOGE), которым руководит бизнесмен Илон Маск, подает завышенные оценки результатов своей работы. Отчеты содержат многочисленные ошибки и неточности, в частности, по уменьшению государственных расходов США.
Департамент Маска меняет цели по расходам
Даже заявленная сумма экономии в 150 миллиардов долларов является преувеличенной, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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Во время предвыборной кампании Дональда Трампа, Илон Маск, который поддержал кандидата, пообещал сократить федеральный бюджет США на два триллиона долларов из общей суммы в семь триллионов.
После победы Трампа и начала работы DOGE, цель сокращения была снижена вдвое – до одного триллиона долларов, со сроком реализации до 30 сентября, то есть до завершения текущего финансового года.
Заметьте! На заседании правительства 10 апреля Маск озвучил еще более скромные планы: сократить государственные расходы только на 150 миллиардов долларов. Это составляет лишь 15% от изначально задекларированной цели.
Отчеты DOGE содержат ошибки
По данным The New York Times, DOGE включает в отчеты неточные или недействительные расчеты: учитывает миллиардные расходы, которые не состоятся в следующем финансовом году, или прогнозирует сокращение расходов, которые вообще могут не возникнуть.
Интересно! Одним из примеров журналисты называют ситуацию с несуществующим контрактом. В отчете DOGE утверждается, что отмена контракта позволила сэкономить 318 миллионов долларов. Однако правительство только объявило запрос на предложения, не выбрал поставщика и не утвердил сумму – то есть фактически ни одного контракта заключено не было.