Начинаются активные изменения: чего ждать от процентов по депозитам в начале августа

С 7 по 13 августа будет наблюдаться спад процентов в сегменте гривневых депозитов. А валютное предложение будет только набирать обороты.

Что будет с гривневыми депозитами

По мнению банкира Дмитрия Замотаева, которое он высказал для 24 Канала После решения НБУ снизить учетную ставку на 3 процентных показателя, то есть до 22%, коммерческие банки начнут сокращать доходность гривневых вкладов, при этом оставляя их на привлекательном уровне.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса

ГЛОБУС БАНКА Замечу, что коммерческие банки в течение 1 – 1,5 месяца готовились к предстоящим изменениям, ведь, во-первых, в первой декаде июля истек срок действия 3-месячных депозитных сертификатов НБУ под 25%, благодаря которым коммерческие банки существенно увеличили проценты по гривневым вкладам. с размещением от 6 месяцев до 1 года до 20 – 21% годовых. Во-вторых, регулятор раньше времени анонсировал уменьшение размера учетной ставки именно на июль.

По его словам, за последние 2 недели несколько банков уже уменьшили размер доходности гривневых вкладов в зависимости от их срока на 1 – 1,5 процентного показателя, по данным портала "Минфин", рост ставок зафиксирован только в 2 банках – доходность вкладов от 9 месяцев до 1 года была "дотянута" только до 17,5% и 17,95%.

Можно с высокой долей вероятности ожидать, что в течение следующих 2 – 3 недель средние ставки по депозитам от 3 месяцев заметно снизятся – до 11 – 12%, а на вклады от 6 месяцев до 1 года – до 15 – 16% (т.е. сокращение составит 2 – 3%),

– добавил Замотаев.

Он объяснил, что "чистая" прибыль вкладов от 6 месяцев до 1 года с учетом инфляции может составить 3-5%. Напомним, что по прогнозам инфляция по итогам года составит 10,6%.

Что будет с процентами по валютным депозитам

На рынке же валютных предложений Замотаев прогнозирует другую ситуацию. Ставки продолжат расти.

Таким образом, в течение следующей недели ситуация в сегменте депозитов будет разновекторной: ставки по гривневым депозитам будут снижаться, а доходность валютных вкладов будет постепенно расти. При этом "чистая" прибыль гривневых и валютных депозитов будет соразмерна, что позволяет клиенту выбирать депозиты "под себя",

– объяснил он.

Он спрогнозировал следующие изменения: