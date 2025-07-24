Гривневые вклады все еще привлекательны: почему август лучшее время для депозитов

В конце июля и в начале августа ситуация в сегменте депозитов будет оставаться стабильной. Однако уже осенью можно ожидать постепенного снижения ставок по большинству гривневых вкладов.

Какова ситуация по гривневым депозитам?

Средние ставки в сегменте гривневых депозитов будут на следующей неделе достаточно "стандартными". В зависимости от срока вклада они будут колебаться от 13% до 14,5% годовых, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

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По словам банкира, максимальные ставки по гривневым вкладам иногда будут достигать 17% годовых.

Максимальные ставки можно получить, открыв вклад сроком на 6-9 месяцев или на 1 год.

Такие депозиты сейчас наиболее привлекательны для граждан именно благодаря высокой доходности.

Впрочем самые высокие ставки можно считать “точечными”, ведь они учитывают поощрительные бонусы к базовым ставкам.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА

Замечу, что эта тенденция продолжается уже со второй половины апреля. Однако по нашему предположению август может стать последним ее месяцем. Ведь уже в сентябре НБУ может снизить учетную ставку и другие монетарные инструменты в среднем на 0,5-1% что для сегмента гривневых вкладов будет означать появление нового тренда – снижение доходности по гривневым вкладам.

Вместе с тем, как отмечает банкир, решение НБУ будет базироваться прежде всего на показателях инфляции. Поэтому снижение депозитных ставок будет соответствовать снижению инфляции.

Важно! По мнению Замотаева, для новых клиентов, которые решат открыть депозиты уже осенью, гривневые вклады останутся привлекательными. Однако, открыв депозит в августе, можно получить больший доход в среднем на 0,5-1%.

Какова ситуация с валютными депозитами?

В сегменте валютных депозитов тоже не стоит ожидать особых изменений, говорит банкир. На рынке валютных депозитов сохраняется достаточно стабильная ситуация.

Со второй половины 2024 года наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению доходности вкладов в долларах и евро.

Сейчас средние ставки по депозитам в долларах уже не превышают 1% годовых, в евро – 0,8% годовых.

Стоит знать! При этом Замотаев отмечает, что уже в конце 2025 года средние ставки по гривневым вкладам будут составлять около 11-12% годовых, если экономические условия будут благоприятными.