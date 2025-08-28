В ближайшее время банковские вклады для украинцев станут менее привлекательными. Первая неделя сентября может стать последней, когда ставки по гривневым депозитам будут максимальными.

Как снизятся ставки по депозитам?

В сентябре завершается 4-месячный этап, который позволил украинцам не только сохранить их средства от инфляции, но и получить незначительную прибыль, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

Смотрите также Это огромный плюс для политики Нацбанка, – экономист назвал самую выгодную валюту для сбережений

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Собственно это утверждение, хоть и имеет привкус рекламы, но уже 11 сентября НБУ может снизить учетную ставку на 0,5-1 процентных пункта – до 14,5-15%. Рынок ожидает, что зеркальные изменения произойдут по другим монетарным инструментам.

По словам банкира, ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой преимущественно формируется доходность гривневых депозитов, может снизиться до 18,5-18%. И это будет прямым признаком постепенного снижения доходности по гривневым вкладам.

Замотаев добавляет, что НБУ имеет достаточно экономических оснований для снижения учетной ставки, в частности, снижение инфляции, что наблюдается в течение последних 3 месяцев. Поэтому ожидается, что и ставки по кредитам также медленно пойдут вниз.

Коррекция монетарных инструментов – это сигнал к сокращению депозитных ставок. Однако коммерческие банки заранее подготовились к таким изменениям, поэтому уже к концу сентября можно ожидать, что сокращение доходности по гривневым вкладам приобретет “массовый характер”,

– объясняет банкир.

Он прогнозирует такое сокращение ставок:

Средние ставки по банковским вкладам сократятся не менее чем на 0,5-1%.

В зависимости от решения НБУ и срока депозита они будут составлять до 12-13,5% годовых.

,Наибольшие ставки, по-прежнему, будут действовать по вкладам сроком 6-9 месяцев и 1 год – в среднем на уровне 13-13 _COPY3 5% годовых.

Вместе с тем банкир считает, что некоторые банки могут непродолжительное время предлагать клиентам дополнительные бонусы за открытие депозитов – для поощрения новых вкладчиков.

Такие бонусы могут достигать равняться примерно 1% к базовым ставкам. То есть максимальная прибыль от вкладов на 6-9 месяцев, а также на 1 год может составить до 14,5% годовых.

Стоит знать! Таким образом, украинцев в запасе есть еще около 10 дней, чтобы успеть открыть депозит по самым высоким ставкам доходности, говорит Замотаев.

Что известно о ситуации с депозитами?