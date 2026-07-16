Почему стоит открывать депозит в июле: что делать с деньгами

Ситуация на депозитном рынке будет оставаться предсказуемой с 20 по 26 июля. В частности, каких-либо оснований для пересмотра доходности гривневых вкладов пока нет.

Что будет с депозитами с 20 по 26 июля

Основная причина заключается в ожидаемом сохранении действующих монетарных параметров, почему это сообщил Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА.

Уже 30 июля состоится очередное заседание монетарного комитета Национального банка Украины. Ожидается, что учетная ставка останется на уровне 15%.

Что касается банков: это будет означать продолжение уже сформировавшейся депозитной политики. Средние ставки по гривневым вкладам, скорее всего, и в дальнейшем будут находиться в пределах 13–14,5% годовых в зависимости от срока размещения средств.

Максимальные предложения на рынке могут достигать 17,5% годовых, преимущественно в рамках отдельных акционных или поощрительных программ. Дополнительным аргументом в пользу стабильности депозитного сегмента является умеренная инфляция.

Дмитрий Замотаев директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА После июня, когда ценовая динамика оставалась достаточно сдержанной, инфляционное давление не выглядит таким, чтобы заставить вкладчиков срочно менять свое финансовое поведение. То есть граждане имеют возможность спокойно сравнивать депозитные предложения, выбирать оптимальный срок и ставку, а не действовать в спешке из-за страха быстрого обесценивания гривны.

Важную роль играет валютный рынок. С начала июля курсовые изменения были минимальными:

доллар в основном удерживался в пределах примерно 44,5 – 45,2 гривны;

а евро – 51–52,5 гривны.

В частности, такая динамика не создает оснований для валютного ажиотажа. А стабильный курс усиливает привлекательность гривневых депозитов, ведь их доходность остается конкурентоспособной по сравнению с покупкой валюты.

Фактически гривневые депозиты сохраняют свое преимущество до тех пор, пока курс доллара не выходит за условные критические пределы,

– пояснил Замотаев.

Для вкладов на 6 месяцев это ориентировочно уровень ниже 47 гривен за доллар, для годовых депозитов – ниже 49–50 гривен за доллар. При текущей курсовой динамике гривневые сбережения и в дальнейшем могут оставаться рациональным выбором.

В летний период банки не будут забывать и о дополнительных бонусах к базовым ставкам – в среднем надбавки могут составлять 0,5–1 процентный пункт.

Как подчеркнул Замотаев, если экономическая ситуация сохранится хотя бы на текущем уровне, по итогам лета прирост новых вкладчиков по сравнению с весной может составить до 7%.

В условиях полномасштабного вторжения вопрос сохранения средств остается весьма важным для украинцев. В частности, граждане ищут простые и выгодные способы их приумножения.

Что еще стоит знать о депозитах и вложениях средств

Ранее Дмитрий Замотаев уже прогнозировал, что гривневые депозиты будут оставаться выгодными до тех пор, пока курс доллара не превысит отметку в 47 гривен. Однако до конца 2026 года он не считает такой сценарий базовым.

В то же время эксперт считает, что рынок гривневых депозитов имеет все основания оставаться умеренно стабильным. По его мнению, это возможно до осени.