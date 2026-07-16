Що буде з депозитами з 20 по 26 липня

Ключова причина полягає в очікувані збереження чинних монетарних параметрів, про що повідомив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ.

Вже 30 липня відбудеться чергове засідання монетарного комітету Національного банку України. Очікується, що облікова ставка залишиться на рівні 15%.

Щодо банків: це означатиме продовження вже сформованої депозитної політики. Середні ставки за гривневими вкладами, найімовірніше, й надалі перебуватимуть у межах 13 – 14,5% річних залежно від терміну розміщення коштів.

Максимальні пропозиції на ринку можуть сягати 17,5% річних, переважно в межах окремих акційних або заохочувальних програм. Додатковим аргументом на користь стабільності депозитного сегмента є помірна інфляція.

Дмитро Замотаєв директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Після червня, коли цінова динаміка залишалася досить стриманою, інфляційний тиск не виглядає таким, що може змусити вкладників терміново змінювати фінансову поведінку. Тобто громадяни мають змогу спокійно порівнювати депозитні пропозиції, обирати оптимальний термін і ставку, а не діяти поспіхом через страх швидкого знецінення гривні.

Важливу роль відіграє валютний ринок. Від початку липня курсові зміни були мінімальними:

долар переважно утримувався в межах приблизно 44,5 – 45,2 гривні;

а євро – 51-52,5 гривні.

Зокрема, така динаміка не створює підстав для валютного ажіотажу. А стабільний курс посилює привабливість гривневих депозитів, адже їхня дохідність залишається конкурентною порівняно з купівлею валюти.

Фактично гривневі депозити зберігають свою перевагу доти, доки курс долара не виходить за умовні критичні межі,

– пояснив Замотаєв.

Для вкладів на 6 місяців це орієнтовно рівень нижче 47 гривні за долар, для річних депозитів – нижче 49-50 гривні за долар. За чинної курсової динаміки гривневі заощадження й надалі можуть залишатися раціональним вибором.

У літній період банки не забуватимуть й про додаткові бонуси до базових ставок – у середньому надбавки можуть становити 0,5 – 1 відсоткові пункти.

Як наголосив Замотаєв, якщо економічна ситуація збережеться принаймні на поточному рівні, за підсумками літа приріст нових вкладників порівняно з весною може становити до 7%.

В умовах повномасштабного вторгнення питання збереження коштів залишається вельми важливим для українців. Зокрема, громадяни шукають прості та вигідні способи для їхнього примноження.

Що ще варто знати про депозити та вкладення коштів

Раніше Дмитро Замотаєв вже робив прогноз, що гривневі депозити залишатимуться вигідними доти, доки курс долара не перетне позначку 47 гривень. Але до кінця 2026 року такий сценарій він не бачить базовим.

Водночас експерт вважає, що ринок гривневих депозитів має всі підстави залишатися помірно стабільним. На його думку, це можливо до осені.