Бонусов станет меньше: почему в январе еще стоит положить деньги на депозит
- Рынок депозитов будет сохранять привлекательные для вкладчиков условия, без существенных изменений в ставках в начале 2026 года.
- Эффект бонусных программ будет уменьшаться, но еще есть возможность воспользоваться акционными предложениями.
В период с 12 по 18 января в сегменте депозитов будет сохраняться положительная динамика, сформированная еще в конце прошлого года. В частности, эксперты не ожидают резких изменений в подходах банков к формированию предложений.
Какой будет ситуация с 12 по 18 января?
Детали рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев. Рынок остается стабильным, а условия – привлекательными для вкладчиков, которые планируют разместить средства в начале 2026 года.
Определяющим фактором для депозитного рынка и в дальнейшем остается монетарная политика НБУ. Сохранение учетной ставки и основных инструментов денежно-кредитного регулирования без изменений свидетельствует об отсутствии оснований для корректировки депозитных ставок в среднесрочной перспективе – как минимум до конца марта.
В течение следующей недели средняя доходность гривневых депозитов, в зависимости от срока размещения, не изменится: 13 – 14,5% годовых.
Спрос со стороны вкладчиков также будет оставаться предсказуемым. Наиболее популярными будут депозиты сроком в 6 – 9 месяцев, а также годовые вклады. Именно такие сроки банки обычно берут за основу, предлагая привлекательные процентные условия.
Почему выгодных вариантов станет меньше?
В то же время в период с 12 по 18 января на рынке постепенно будет "угасать эффект" бонусных программ. Часть коммерческих банков будет завершать или сворачивать дополнительные процентные надбавки, которые в конце года и в начале января повышали доходность на 1 – 1,5 процентного пункта.
Поэтому максимальные ставки по отдельным предложениям еще могут приближаться к 18% годовых, но количество таких выгодных вариантов постепенно будет сокращаться.
То есть период максимальных бонусов подходит к концу. Это создает для вкладчиков "окно возможностей" – есть время успеть и воспользоваться акционными программами до их завершения,
– отметил эксперт.
Итак, депозитный рынок будет находиться в фазе мягкого перехода: от активных программ-"стимулов" – к более сдержанным, но стабильным условиям.
В то же время ключевая мотивация вкладчиков не изменится. Это прежде всего защита сбережений от инфляции и получение прогнозируемого дохода.
Сколько украинцы хранят в банках?
К слову, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 декабря 2025 года украинцы держали в банках 1 552,8 миллиарда гривен. Интересно, что доля ФЛП в структуре вкладчиков составляла 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,7%.
В национальной валюте хранили 1 021,3 миллиарда гривен, тогда как в иностранной – 531,5 миллиарда гривен. Однако напомним, что по уровню доходности гривневые депозиты фактически не имеют полноценной альтернативы среди банковских вкладов.