Популярность депозитов возрастет: как инфляция повлияет на спрос по гривневым вкладам

После уменьшения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 20% до 19%, ожидаются определенные изменения в депозитном сегменте. В частности, увеличится количество украинцев, которые будут осуществлять гривневые вклады, чтобы успеть разместить средства до начала реакции банков на действия НБУ.

Что повлияет на депозиты

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что продолжается наиболее выгодный период для вкладчиков, а снижение ставки будет подталкивать комбанки к пересмотру условий по гривневым вкладам.

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Будут наблюдаться следующие тенденции:

инфляция по итогам 2023 останется до 5% - при такой инфляции еще в мирное время ставки по депозитам не превышали бы 10 – 12% годовых;

средние ставки в зависимости от срока вклада варьируются от 14% до 14,5% годовых – наибольшие ставки фиксируются на вклады на срок 3 – 6 месяцев;

наиболее распространены и популярны вклады от 3 до 6 месяцев – около 55% новых депозитов открывается именно на эти сроки;

чистая прибыль – с учетом инфляции и банковских платежей составляет до 6 – 7%.

Что будет со ставками

Также он отметил, что ныне растет популярность на долгосрочные вклады от 9 до 12 месяцев. Это происходит, потому что открытие депозита фиксирует ставку и она не снизится, даже в условиях объективных экономических причин.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Например, из-за снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19% уже после праздников, когда завершится действие отдельных акционных депозитных программ, комбанки прибегнут к незначительному пересмотру ставок по гривневым вкладам: проценты по 3 – 6 месячным депозитам могут сократиться в среднем на 0, 5 – 1%, а доходность вкладов на срок от 9 месяцев до 1 года может снизиться в среднем на 1 – 1,5%.

В 2024 году прогнозируется уровень инфляции 9,7%, выше которого она не должна достичь. Вероятно, в условиях экономического развития этот прогноз будет существенно изменен.

Таким образом, активность граждан по открытию гривневых депозитов будет продолжаться и в течение следующей недели с доминированием вкладов на срок от 3 до 6 месяцев,

– добавил он.

Именно сейчас будут закладываться тенденции на 2024 год, так что можно ожидать, что до следующего заседания монетарного комитета НБУ, которое состоится в конце января 2024 года, существенных изменений в доходности вкладов не произойдет.

