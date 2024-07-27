Депозиты в конце июля: курс на долговременные предложения завершен

Август может стать одним из знаковых месяцев для формирования гривневых депозитов. Банки берут курс на долговременные предложения.

Чего ждать от депозитов

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что ожидается, что процесс постепенной переориентации банков с ультракоротких на более длительные во времени программы завершится.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Так по итогам августа средние ставки на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев сократятся на 1 – 3 процентных показателя и составят 12% годовых. Зато вклады продолжительностью 1 – 2,5 года будут иметь наибольшую доходность – до 15% годовых (от 12 – 14% годовых на депозиты от 9 месяцев до 1 года).

Также существует ряд объективных экономических факторов, которые могут сказаться на динамике открытия новых вкладов:

ускорение инфляции до 5 – 6%;

возобновление процесса девальвации гривны;

постепенный, но неуклонный рост валютных курсов до новых "коридоров" в 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривен за евро.

В условиях, когда ежемесячные темпы роста новых вкладчиков сократилось с 5% в январе до 1% в июле, может усилиться конкуренция между банками: каждый активный "депозитный игрок" попытается вынести на рынок принципиально новый продукт с улучшенными условиями для клиента (например, стартовый "бонус" за открытие владу в размере до 1% к базовым ставкам доходности),

– сказал он.

Также будет продолжаться процесс медленного снижения доходности вкладов в валюте, что положительно скажется на интересе граждан к гривневым вкладам (сейчас средние ставки по депозитам в долларах сократились до 1,5% годовых, а в евро – до 1,3 – 1,1% годовых.

Тенденция выжидания

Учитывая инфляционные прогнозы, "чистая" прибыль по гривневым депозитам останется достаточно высокой и достигнет 5%.

Также Замотаев прогнозирует появление новой тенденции на рынке.

Кроме того, стоит выделить временную тенденцию "выжидания" - когда потенциальные вкладчики внимательно следя за ситуацией в экономике, на валютном рынке и на поле боя принимают принципиальное решение отсрочить открытие депозитного вклада,

– добавил банков.

На его взгляд, лучший стимул для привлечения новых клиентов – это понятная экономическая ситуация в стране. Но кроме этого добавляются военные риски - психологическая неопределенность, страхи материальных потерь, риски, связанные со здоровьем и жизнью. Поэтому состояние "ожидания" можно считать объективным.

Украинцам нужны ответы на простые вопросы:

каким будет курс валют;

уровень заработка;

"шкала безопасности" жизни.



