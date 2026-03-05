Вкладчики "замерли" в ожидании решения НБУ: что будет с депозитами в Украине

Вторая неделя марта на депозитном рынке пройдет в условиях осторожной паузы и стабилизации. Банки уже отреагировали на январское снижение учетной ставки до 15%, однако изменения еще постепенно отражаются в депозитных продуктах.

Какой будет ситуация с 9 по 15 марта?

Детали объяснил 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. Он предупредил украинцев о важном решении Нацбанка уже 19 марта.

Сейчас средние ставки по гривневым вкладам держатся на уровне 13 – 14,5% годовых, в зависимости от срока. Отдельные банки предлагают до 15 – 15,5%, поэтому конкуренция за вкладчика сохраняется. Эксперт назвал это "фазой стабилизации" перед возможным пересмотром условий.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Банки действуют достаточно осторожно. Они не спешат со снижением ставок, ведь спрос на депозиты остается устойчивым. Наиболее популярными являются вклады на 6 – 9 месяцев и на 1 год. Именно эти сроки позволяют вкладчикам зафиксировать текущую доходность на фоне изменений монетарной политики.

К слову, отдельные банки и в дальнейшем используют краткосрочные акции – бонусы до 0,5 процентного пункта сверх базовой ставки. Впрочем, такие предложения ситуативные и не влияют на общий тренд.

Какое ключевое событие ожидают?

Ключевым событием для депозитов станет заседание Нацбанка 19 марта, ведь его решение определит дальнейшую доходность гривневых вкладов.

Если учетную ставку оставят на 15%, рынок может сохранить стабильность, а банки ограничатся точечными изменениями ставок.

Однако возможен и другой сценарий. Если инфляционные показатели и в дальнейшем будут замедляться, а экономическая активность постепенно восстанавливаться, Нацбанк может продолжить тренд на снижение учетной ставки до 14,5 – 14%,

– предположил банкир.

В таком случае средняя доходность гривневых депозитов может просесть примерно на 0,5 – 0,7 процентного пункта. Это будет происходить постепенно – в зависимости от внутренней потребности банков в ресурсе и конкурентной ситуации.

Однако гривневые депозиты все равно будут оставаться привлекательными для населения. Доходность в пределах 13 – 14,5% и в дальнейшем выглядит конкурентной, по сравнению с другими способами сбережений, а максимальные предложения все еще позволяют зафиксировать ставку, превышающую инфляционные ожидания.

Пока рынок сохраняет равновесие, но стратегическое направление движения определит именно монетарный сигнал регулятора,

– резюмировал эксперт.

Что еще стоит знать об учетной ставке?