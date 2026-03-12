В валюте или гривне: какие депозиты являются более выгодными для украинцев
- Средние ставки по гривневым депозитам будут колебаться в пределах 13 – 14,5% годовых, с максимальными до 15,5%.
- В то же время ставки по валютным депозитам будут оставаться низкими: до 1,2% в долларах и 0,8 – 0,9% в евро.
На следующей неделе ситуация на рынке гривневых депозитов существенно не изменится. Средние ставки в зависимости от срока размещения средств будут колебаться в пределах 13 – 14,5% годовых.
Какой будет ситуация с 16 по 22 марта?
В то же время максимальные ставки, вероятно, не превысят отметку в 15,5% годовых. Детали объяснил 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.
Наибольший спрос сохраняется на вклады сроком на 6 – 9 месяцев и 1 год, ведь именно по ним банки предлагают самую высокую доходность.
На рынке валютных вкладов ситуация будет оставаться еще более консервативной. Средняя доходность депозитов в долларах не превысит 1,2% годовых, а в евро 0,8 – 0,9%.
Преимущество гривневых депозитов над валютными остается безусловным: доходность в гривне почти в 11 – 12 раз выше, чем по валютным вкладам. Это четко определяет приоритеты вкладчиков и объясняет их заинтересованность именно гривневыми инструментами.
Какое изменение произойдет на рынке?
Однако уже 19 марта относительный "штиль" в депозитном сегменте может завершиться, ведь Нацбанк пересмотрит учетную ставку.
По прогнозу эксперта, на фоне положительных макроэкономических показателей, в частности почти нулевой инфляции, регулятор может снизить ее с 15% до 14 – 14,5%.
Тогда синхронные изменения произойдут и по другим монетарным инструментам. В частности, ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов, может снизиться с нынешних 18,5% до 17,5 – 18%.
Прогноз: если спрос на депозиты сроком на 6 – 9 месяцев и 1 год останется стабильным, средние ставки могут снизиться на 0,5 – 0,7 процентного пункта. Вероятно, уже со второй половины апреля изменения станут системными, а к концу месяца средние ставки будут составлять 12,5 – 13,8% годовых, тогда как максимальные 14,5 – 15%.
Однако украинцев не призывают спешить, чтобы "воспользоваться последним шансом" и зафиксировать высокие ставки. Доходность депозитов является отражением общего экономического состояния страны.
Снижение инфляции и усиление позиций гривны не будут уменьшать реальную привлекательность вкладов, ведь изменения происходят синхронно, а монетарная политика в целом способствует росту доверия к гривневым инструментам сбережения,
– пояснил банкир.
Итак, даже в новых условиях доходность депозитов с запасом будет перекрывать инфляционные риски и позволит получить пассивный доход в пределах 2 – 3%.
Что известно о ситуации в стране?
Напомним, после пиковых значений в мае 2025 года инфляция в Украине постепенно замедлялась аж 8 месяцев подряд. Однако в феврале 2026 года показатель составил 7,6% против 7,4% в январе.
В интервью Bloomberg глава Нацбанка Андрей Пышный предупредил – на фоне нефтяного кризиса в мире индекс потребительских цен может вырасти – на 0,9 процентного пункта за год.
Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что на ближайшем заседании регулятор прибегнет к консервативному шагу и оставит учетную ставку на уровне 15%.