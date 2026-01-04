Чей тариф дешевле в 2026 году: Киевстара, Vodafone или lifecell

Украинские мобильные операторы обновили линейки доступных тарифов, сделав акцент на минимальных затратах для абонентов. В 2026 году пользователи Киевстара, Vodafone и lifecell могут выбрать недорогие пакеты услуг.

Какие есть бюджетные мобильные тарифы?

В 2026 году украинские операторы предлагают ряд бюджетных тарифов для абонентов, которые хотят экономить на мобильной связи. Что предлагают Киевстар, Vodafone и lifecell и какой тариф может оказаться самым выгодным, разбирался 24 Канал.

Что предлагает Киевстар?

Киевстар предлагает тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" для пенсионеров и людей с инвалидностью. Его стоимость составляет 220 гривен в месяц. В пакет входит:

10 ГБ мобильного интернета (из них 8 ГБ можно использовать в роуминге);

безлимитные звонки внутри сети;

100 минут на звонки по Украине.

Также можно получить 100 SMS, доступ к Киевстар ТВ Легкий и домашний интернет.

Важно! Тариф доступен только контрактным абонентам из определенных категорий, таких как лица после 60 лет или люди с инвалидностью.

Какие есть тарифы Vodafone?

Vodafone предлагает тариф Flexx GO за 270 гривен в месяц. Он включает 25 ГБ интернета, безлимит на приложения и звонки внутри сети, 500 минут на разговоры по Украине и 250 SMS.

Если перенести номер в Vodafone, цена на первые 12 месяцев снизится до 200 гривен, трафик станет полностью безлимитным, а количество минут на звонки по Украине удвоится.

Есть ли льготные тарифы от lifecell?

Lifecell предлагает самый дешевый тариф "Лайфсет S" за 100 гривен в месяц. В нем безлимитный домашний интернет и 10 ГБ мобильного трафика, из которых 2 ГБ можно использовать в странах Европейского Союза.

Справочно: Звонки на другие сети стоят 2 гривны за минуту.

За дополнительные 75 гривен можно подключить тариф "Лайфсет М" за 175 гривен в месяц. В нем домашний интернет и 25 ГБ мобильного трафика (4 ГБ в ЕС), Lifecell TV с более 120 телеканалами и 1 300 минут на звонки внутри Украины.

