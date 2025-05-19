Как получить десять окладов при выходе на пенсию в 2025 году
Некоторые украинцы при выходе на пенсию имеют право на единовременную выплату, которая равна 10 месячным окладам. Такую помощь от государства получают люди, которые работали в определенных учреждениях.
Кто имеет право на 10 окладов при выходе на пенсию
Получить 10 окладов при выходе на пенсию могут работники государственных и коммунальных учреждений с соответствующим стажем работы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Перечень работников, которые могут претендовать на выплату 10 окладов при выходе на пенсию, указан в постановлении Кабинета Министров Украины № 909 от 4 ноября 1993 года. Это постановление "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".
Помощь предусматривается для работников:
- дошкольных учебных заведений;
- общеобразовательных школ;
- внешкольных учебных заведений;
- художественных и музыкальных школ;
- профессионально-технических учебных заведений;
- высших учебных заведений I-II уровней аккредитации;
- военных общеобразовательных учреждений;
- детских домов;
- детских клиник, санаториев, домов ребенка, детских отделений;
- библиотек;
- интернатов для людей с инвалидностью;
- аптек и тому подобное.
Стоит знать! Денежная помощь в размере 10 месячных пенсий, которая выплачивается при выходе на заслуженный отдых, не облагается налогом.
Как получить 10 окладов при выходе на пенсию
Чтобы получить выплаты в размере 10 месячных пенсий, работники должны иметь стаж работы на указанных в постановлении Кабмина должностях не менее 35 лет – для мужчин, и не менее 30 лет – для женщин.
Для получения помощи необходимо подать документы в Пенсионный фонд Украины:
- обращение о назначении выплат;
- трудовую книжку;
- справку с места работы;
- подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа.
Денежная помощь рассчитывается на основе месячного размера пенсии, исчисленного согласно статьям 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по состоянию на день ее назначения.
Важно! На выплаты имеют право пенсионеры, которые ранее не получали никакой другой пенсии.