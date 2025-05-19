Как получить десять окладов при выходе на пенсию в 2025 году

Некоторые украинцы при выходе на пенсию имеют право на единовременную выплату, которая равна 10 месячным окладам. Такую помощь от государства получают люди, которые работали в определенных учреждениях.

Кто имеет право на 10 окладов при выходе на пенсию

Получить 10 окладов при выходе на пенсию могут работники государственных и коммунальных учреждений с соответствующим стажем работы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Перечень работников, которые могут претендовать на выплату 10 окладов при выходе на пенсию, указан в постановлении Кабинета Министров Украины № 909 от 4 ноября 1993 года. Это постановление "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Помощь предусматривается для работников:

дошкольных учебных заведений;

общеобразовательных школ;

внешкольных учебных заведений;

художественных и музыкальных школ;

профессионально-технических учебных заведений;

высших учебных заведений I-II уровней аккредитации;

военных общеобразовательных учреждений;

детских домов;

детских клиник, санаториев, домов ребенка, детских отделений;

библиотек;

интернатов для людей с инвалидностью;

аптек и тому подобное.

Стоит знать! Денежная помощь в размере 10 месячных пенсий, которая выплачивается при выходе на заслуженный отдых, не облагается налогом.

Как получить 10 окладов при выходе на пенсию

Чтобы получить выплаты в размере 10 месячных пенсий, работники должны иметь стаж работы на указанных в постановлении Кабмина должностях не менее 35 лет – для мужчин, и не менее 30 лет – для женщин.

Для получения помощи необходимо подать документы в Пенсионный фонд Украины:

обращение о назначении выплат;

трудовую книжку;

справку с места работы;

подтверждение о наличии соответствующего страхового стажа.

Денежная помощь рассчитывается на основе месячного размера пенсии, исчисленного согласно статьям 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по состоянию на день ее назначения.

Важно! На выплаты имеют право пенсионеры, которые ранее не получали никакой другой пенсии.