Десятки миллиардов на ВСУ от общин: Зеленский подписал важный закон

Президент подписал закон о дополнительном финансировании обороны из ресурсов местного самоуправления. Так, фактически громады могут законно донатить и помогать армии.

Что известно о новом законопроекте

О том, что изменит решение, сообщил Роман Лозинский.

Законопроект уже в Раде: Украина готовит ратификацию кредитного соглашения с ЕС на 90 миллиардов евро

В своих соцсетях нардеп рассказал, что президент Зеленский подписал его законопроект 9559-д. Это решение о выделении дополнительных ресурсов из бюджетов местного самоуправления.

Речь идет о дополнительных десятках миллионов гривен, которые местные власти смогут выделять на нужды армии или обороны.

Наконец, общины могут донатить легально. Наконец-то все это в рамках закона,

– добавил Лозинский.

Известно, что подписания ждали 702 дня. Законопроект был зарегистрирован с 30 августа 2023 года.

Деньги должны быть направлены на Силы обороны и нужды ВСУ. В частности, Лозинский добавил, что теперь общинам "не нужно оглядываться и ждать уголовных дел". То есть выделение средств на нужды армии из местных бюджетов теперь законно.

Фактически, общины смогут оперативнее закрывать потребности бойцов и вообще уровень обеспечения подразделений должен возрасти.

Напомним, что с началом российско-украинской войны материальная поддержка сил обороны от местных бюджетов является одним из ключевых факторов обеспечения армии. В то же время из-за юридических сложностей органы местного самоуправления не всегда могли направить средства по необходимым целям. Иногда военнослужащие дольше ожидали выделения финансов только из-за бюрократических или правовых сложностей.

Подписанный законопроект фактически расширяет полномочия местных властей и легализует финансирование ВСУ.