Теперь без пошлины и НДС: Зеленский подписал важные законы, касающиеся производства дронов
Источник:Михаил Федоров
Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов. Это поможет масштабировать производство в Украине.
Шаг к масштабному производству
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, по закону импортеров во время военного положения освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА.
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Это следующий шаг к масштабированию производства дронов. Прямо сейчас Силам обороны нужны тысячи беспилотников,
– пишет Федоров.
- Законопроект №9275 отменяет уплату НДС при ввозе в Украину комплектующих, а это материалы, узлы, агрегаты оборудования.
- А законопроект №9276 предусматривает освобождение от уплаты ввозных пошлин компонентов.
К примеру, раньше на ввоз уходило до 15 дней, а экспертиза еще больше затягивала процесс.
Список товаров по сбору, на которые не нужно платить налог
Еще раньше власти Украины расширили список товаров и услуг, за которые не нужно платить налог волонтерам. Речь идет о:
- летательных аппаратах, парашютах;
- аппаратуре связи, радиоаппаратуре дистанционного управления;
- навигационных приборах, цифровых камерах, линзах и объективах камер, оптических приборах и частях к ним;
- двигателях, батареях и аккумуляторах, частях двигателей и других частях;
- кроме того, без налогообложения можно заниматься субподрядными работами, например производством и ремонтом БПЛА.
Надеюсь, что огласка, которую приобрели эти вопросы, позволит их решить. Но вопросы, касающиеся Министерства финансов, думаю, были подняты несправедливо. И я хотел бы их опровергнуть,
– говорит министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 Канала.
Он подчеркнул, что с волонтеров не будут собирать никакие налоги с товаров, передаваемых на нужды ВСУ.