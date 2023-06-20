Теперь без пошлины и НДС: Зеленский подписал важные законы, касающиеся производства дронов

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов. Это поможет масштабировать производство в Украине.

Шаг к масштабному производству

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, по закону импортеров во время военного положения освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА.

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Это следующий шаг к масштабированию производства дронов. Прямо сейчас Силам обороны нужны тысячи беспилотников,

– пишет Федоров.

Законопроект №9275 отменяет уплату НДС при ввозе в Украину комплектующих, а это материалы, узлы, агрегаты оборудования.

А законопроект №9276 предусматривает освобождение от уплаты ввозных пошлин компонентов.

что еще в марте в правительстве было принято постановление о том, что во время военного положения упрощается ввоз комплектующих для беспилотников.

К примеру, раньше на ввоз уходило до 15 дней, а экспертиза еще больше затягивала процесс.

Список товаров по сбору, на которые не нужно платить налог

Еще раньше власти Украины расширили список товаров и услуг, за которые не нужно платить налог волонтерам. Речь идет о:

летательных аппаратах, парашютах;

аппаратуре связи, радиоаппаратуре дистанционного управления;

навигационных приборах, цифровых камерах, линзах и объективах камер, оптических приборах и частях к ним;

двигателях, батареях и аккумуляторах, частях двигателей и других частях;

кроме того, без налогообложения можно заниматься субподрядными работами, например производством и ремонтом БПЛА.

что в Украине недавно разразился скандал касательно налогообложения украинских волонтеров, которые должны платить 19,5% суммы с донатов. Впрочем, эту информацию опровергли в Минфине.

Надеюсь, что огласка, которую приобрели эти вопросы, позволит их решить. Но вопросы, касающиеся Министерства финансов, думаю, были подняты несправедливо. И я хотел бы их опровергнуть,

– говорит министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 Канала.

Он подчеркнул, что с волонтеров не будут собирать никакие налоги с товаров, передаваемых на нужды ВСУ.