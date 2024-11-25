Какие выплаты и льготы могут получить дети войны

Детьми войны считают лиц, которые были несовершеннолетними во время Второй мировой войны. Такой статус дает человеку право на определенные льготы и выплаты.

Льготы детей войны

Люди со статусом Дети войны могут получать ряд льгот в течение жизни, передает 24 Канал со ссылкой на статью 5 закона "О социальной защите детей войны".

Читайте также Как указать период предпринимательской деятельности до 2004 года при назначении пенсии

Для них доступны такие льготы:

приоритетное сохранение рабочего места при сокращении штата;

право выбирать удобное время для ежегодного отпуска;

дополнительный неоплачиваемый отпуск (до 2 недель в год);

выплата пособия в случае временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты;

приоритетное получение земельных участков для строительства или садоводства;

25% скидка на оплату коммунальных услуг при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4 240 гривен.

Для таких льгот в пенсионном удостоверении должен стоять специальный штамп.

Что получают современные дети войны

Дети, которые пострадали в результате нынешней войны в Украине тоже имеют право на льготы. К ним относятся те, кто получил травмы, находился в зоне боевых действий, плену, или стал жертвой насилия.

Они получают:

ежегодную помощь на оздоровление;

компенсацию расходов на психологическую поддержку;

целевую помощь на обучение и проживание (около 3000 гривен в месяц);

бесплатное питание в учебных заведениях.

Для того, чтобы получить этот статус, лицо должно подать заявление вместе с необходимыми документами в органы социальной защиты населения. Кроме того, местные территориальные общины могут предоставлять дополнительные льготы, например, скидки на коммунальные и транспортные услуги.