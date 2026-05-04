Не только 50 тысяч при рождении: сколько семей уже получили новые "детские" выплаты

С начала 2026 года в Украине заработала обновленная система поддержки для семей с детьми. До сих пор такую "детскую помощь" уже успели получить почти 170 тысяч семей.

Какие выплаты получают украинцы?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.

Глава правительства отметила, что украинские семьи получают обновленные выплаты не только при рождении, но и во время ухода за ребенком.

Государство поддерживает семьи на каждом этапе,

– подчеркнула Свириденко.

При рождении малыша государство выплачивает единовременно 50 тысяч гривен. С 1 января такую помощь начислили уже почти 28 тысячам женщин.

Поддержка в период до и после родов сейчас составляет 7 тысяч гривен ежемесячно. По словам премьера, такие выплаты уже получили почти 20 тысяч женщин.

Так же ежемесячно выплачивают средства семьям по уходу за ребенком до 1 года. С начала 2026 года сумма тоже составляет 7 тысяч гривен. выплаты поступили более 114 тысячам родителей.

В дополнение новые "детские" включают поддержку по программе "еЯсла". Каждый месяц мать, отец или опекун, который возвращается к работе после достижения ребенком 1 года, получает 8 тысяч гривен поддержки. Сейчас средства начислили более 5 280 семьям.

Средства по программе "еЯсла" можно потратить только на определенные цели – для оплаты ухода за ребенком, образовательные услуги, средства персонального обслуживания.

В то же время правительство продолжает работать над улучшением предоставления "детских" выплат.

Сейчас завершаем работу, чтобы все детские выплаты можно было оформить через Дію и получить в пределах одной карты. Также готовим решение о пересмотре сроков использования средств,

– рассказала премьер-министр.

Уже с марта семьи, которые имеют право на получение "детской помощи", могут открыть специальный счет для этих средств в "Ощадбанке".

Важно! Ранее помощь при рождении ребенка составляла 40 тысяч гривен – 30 тысяч сразу, а остальные – ежемесячно. Тогда как помощь по уходу за ребенком до 1 года была всего 860 гривен в месяц до 3 лет.

Почему некоторые не получили "детские" выплаты?

В то же время не все украинцы, которые подавали заявку на "детские" выплаты, смогли их получить. В частности, речь идет о финансовой поддержке при рождении ребенка, которую семьи оформили еще в январе и феврале 2026 года.

И министр социальной политики Денис Улютин во время часа вопросов к правительству 1 мая объяснил эту досадную ситуацию. Он рассказал, что средства задержались из-за технического сбоя, но его оперативно исправляют.

Там была техническая ошибка, и в принципе при открытии счетов была ошибка именно в этой части. Вчера это "полечили" и передали эти выплаты на Ощадбанк. В ближайшее время они уже будут разбросаны по счетам,

– отметил Улютин.

В целом же, по его словам, обновленная программа "детской" помощи для украинцев довольно эффективна. Например, только в апреле правительство направило на выплаты по уходу за ребенком до одного года 1,3 миллиарда гривен, а на "еЯсла" – еще 78 миллионов гривен.

Поэтому сейчас правительство работает над усовершенствованием этой поддержки для семей, в частности, над универсальностью карточки для выплат, о которой говорила Свириденко.

В ближайшее время мы сможем универсализировать карточку под все выплаты, которые касаются именно детских выплат, начиная с выплат до одного года, "еЯсла", "Пакет малыша", "Пакет школьника" – они будут действовать в пределах одной карты,

– добавил министр.

Важно! В то же время экономисты предостерегают, что выплаты крупных сумм для семей, в частности, 50 тысяч гривен, возможно только при помощи международных партнеров. К тому же экономический эксперт Олег Пендзин говорит, что необходим строгий контроль за использованием этих средств. В частности, должна быть техническая возможность блокировки подозрительных проплат, например, перечисления этих средств другим лицам, чтобы они использовались именно на нужды ребенка,

Как оформить 50 тысяч гривен при рождении ребенка?

После рождения ребенка украинские семьи могут оформить единовременную государственную помощь в размере 50 тысяч гривен имеют право родители или законные представители новорожденного.

Помощь назначается при нескольких условиях: ребенок должен родиться после 1 января 2026 года, роды должны состояться на территории Украины, а оба родителя – иметь украинское гражданство. Также на момент подачи онлайн-заявления свидетельство о рождении ребенка еще не должно быть оформлено.

Подать заявку удобнее всего через Дия. Вместе с оформлением выплаты доступна и услуга "еМалятко", которая позволяет получить сразу несколько государственных сервисов по одному заявлению. Для зачисления средств нужно открыть специальный счет в Ощадбанке.