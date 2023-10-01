Девальвация гривны поможет экономике
Ростислав Шурма рассказывал, что легкая девальвация гривны будет даже полезна нашей экономике.
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Относительно курса, наверное, учитывая уровни инфляции, которые есть у нас и в других государствах, такая очень легкая контролируемая девальвация на незначительные проценты, наверное, будет полезна экономике.
Он пояснил, что это его личное мнение, которое не является официальной позицией государства. Речь идет о девальвации национальной валюты максимум на гривну.
Это будет полезно и для бюджета, и конкурентоспособности наших экспортеров. И это будет оживлять экономическую активность,
– добавил политик.
Что с учетной ставкой
По мнению Шурмы, имея годовую инфляцию 8,6%, учетная ставка на уровне 22% была слишком высока.
Это означало, что реальная учетная ставка составляет 13%. Вы мне назовите хоть одно государство в мире, где есть положительная реальная учетная ставка? В каждой стране, практически во всех странах, инфляция выше учетной ставки. И это норма для этого периода постковидной инфляции и нормализации,
– сказал он.
Замглавы ОП объяснил, что снижение НБУ учетной ставки до 20% тоже слишком консервативно. Также прокомментировал, что существует общая дискуссия по поводу того, какая макростабильность желательна в стране.
Стабильность – это приоритет номер один. Но что такое стабильность? Стабильность – это не означает фиксированную учетную ставку, фиксированный курс, фиксированное еще что-то. Это означает прогнозируемость прежде всего и ощущение того, что все будет работать,
– рассказал Шурма.
Он выразил уверенность, что институтам удастся прийти к общим решениям по курсу, монетарной политике и другим экономическим показателям.