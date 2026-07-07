Девять стран обратились в Еврокомиссию: обращение касается 90 миллиардов евро для Украины

Девять стран обратились в Европейскую комиссию с требованием. Они просят как можно скорее дать разрешение на закупку ракет для систем ПВО американского производства в рамках кредита на 90 миллиардов евро.

Почему страны Европы обратились в Европейскую комиссию

С обращением выступили Нидерланды, Германия, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Латвия, Дания и Польша, о чем пишет "Европейская правда".

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Издание ссылается на письмо министров обороны девяти государств, адресованное главному дипломату ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по вопросам обороны Андрюсу Кубилюсу.

В письме указано, что во время недавней экспертной встречи и заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны Украина заявила о наличии неотложных потребностей, для которых нет альтернативы в ЕС или которые европейская промышленность не может удовлетворить своевременно

Уточняется, что неотложные потребности Украины включают, в частности, ракеты PAC-3, AIM-120, ATACMS, ADM-160 MALD и AGM-88 HARM,

– говорится в материале.

Страны призвали Еврокомиссию "не дожидаться завершения анализа европейской оборонно-технологической и промышленной базы". Также эти государства просят не требовать "дополнительных исследований рынка перед утверждением упомянутых графиков поставок продукции".

Таким образом, девять стран считают, что в этих условиях Украина сможет получить необходимые ресурсы без лишних задержек. А это уже поможет в борьбе с военной агрессией России.

Что известно о помощи от ЕС

Напомним, что 30 июня Украина получила 3,9 миллиарда евро от Европейского Союза. Деньги будут направлены на финансирование приоритетных оборонных нужд.

На данный момент Украина призывает союзников выделить 6,6 миллиарда евро на военную помощь. В Киеве считают, что существует окно возможностей для успеха на фронте.