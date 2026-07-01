Какую помощь Украина просит оказать Евросоюз

Его продолжительность составит от шести до девяти месяцев, о чем пишет Reuters.

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Общая потребность Украины в финансировании обороны в этом году оценивается примерно в 136 миллиардов евро. Украинский бюджет покрывает менее половины – около 53 миллиардов евро. Об этом говорится в письме министра обороны страны Михаила Федорова, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В этом году Украина должна получить около 28,3 миллиарда евро на оборонные нужды в рамках кредита от ЕС. Но даже с учетом этих средств и собственного финансирования Украины, по словам Федорова, значительная часть оборонных нужд остается непокрытой.

В письме от 26 июня он отмечает, что средства Европейского фонда мира могут стать "одним из самых весомых вкладов Европы в оборону Украины в этом году". Но при одном условии: их направят туда, где они дадут наибольший и самый быстрый военный эффект.

В частности, во время пресс-конференции 17 июня министр обороны Украины поднял вопрос о выделении дополнительных 20 миллиардов долларов военного финансирования от Контактной группы по вопросам обороны Украины. Эти средства должны дополнить 40 миллиардов долларов, которые союзники уже обязались предоставить.

Таким образом, Украина нуждается в значительных средствах, которые должны быть направлены в военную отрасль. В настоящее время такое финансирование является приоритетом для страны.

Что еще нужно знать о помощи от ЕС

Напомним, что во вторник, 30 июня, Украина уже получила средства на оборону. Как отметила Юлия Свириденко, речь идет о 3,9 миллиарда евро.

Также Киев еще не получил полную выплату в размере 6 миллиардов евро из первого транша кредита от ЕС. Часть средств планируется выплатить уже в ближайшие дни.