Яку допомогу Україна просить надати Євросоюз

Його тривалість становитиме від шести до дев'яти місяців, про що пише Reuters.

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Загальна потреба України у фінансуванні оборони цьогоріч оцінюється приблизно у 136 мільярдів євро. Український бюджет покриває менше половини – близько 53 мільярди євро. Про це йдеться в листі міністра оборони країни Михайла Федорова, з яким ознайомилося Reuters.

Цього року Україна має отримати близько 28,3 мільярда євро на оборонні потреби в межах кредиту від ЄС. Але навіть з урахуванням цих коштів та власного фінансування України, за словами Федорова, значна частина оборонних потреб залишається непокритою.

У листі від 26 червня він зазначає, що кошти Європейського фонду миру можуть стати "одним із найвагоміших внесків Європи в оборону України цього року". Але за однієї умови: їх спрямують туди, де вони дадуть найбільший та найшвидший військовий ефект.

Зокрема, під час пресконференції 17 червня, міністр оборони України порушив питання щодо виділення додаткових 20 мільярдів доларів військового фінансування від Контактної групи з питань оборони України. Ці кошти мають доповнити 40 мільярдів доларів, які союзники вже зобов'язалися надати.

Таким чином, Україна потребує значних коштів, які повинні спрямувати у військову галузь. Наразі подібне фінансування є пріоритетом для країни.

Що ще слід знати про допомогу від ЄС

Нагадаємо, що у вівторок, 30 червня, Україна вже отримала кошти на оборону. Як зазначила Юлія Свириденко, мова йде про 3,9 мільярда євро.

Також Київ ще не отримав повну виплату у розмірі 6 мільярдів євро з першого траншу кредиту від ЄС. Частину коштів планують виплатити вже найближчими днями.