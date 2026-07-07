Чому держави Європи звернулися до Європейської комісії

Зі зверненням виступили Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Литва, Естонія, Латвія, Данія та Польща, про що пише "Європейська правда".

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Видання посилається на лист міністрів оборони девʼяти держав, який адресований головній дипломатці ЄС Каї Каллас та єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу.

У листі вказано, що під час нещодавньої експертної зустрічі та засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони Україна заявила, що є нагальні потреби, для яких немає альтернативи в ЄС або які європейська промисловість не може задовольнити вчасно

Уточнюється, що нагальні потреби України, включають, зокрема, ракети PAC-3, AIM-120, ATACMS, ADM-160 MALD та AGM-88 HARM,

– йдеться у матеріалі.

Країни закликали Єврокомісію "не чекати завершення аналізу європейської оборонно-технологічної та промислової бази". Також ці держави просять не вимагати "додаткових досліджень ринку перед затвердженням згаданих графіків поставок продукції".

Таким чином, дев'ять країн вважають, що за цих обставин Україна зможе отримати необхідні ресурси без зайвих затримок. А це вже допоможе у боротьбі з військовою агресією Росії.

Що відомо про допомогу від ЄС

Нагадаємо, що 30 червня Україна отримала 3,9 мільярда євро від Європейського Союзу. Гроші спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб.

Станом на зараз Україна закликає союзників спрямувати 6,6 мільярда євро на військову допомогу. У Києві вважають, що є вікно можливостей для успіху на фронті.