Новые тарифы Укрзализныци с 25 апреля: кто из пассажиров и в какой сезон будет платить больше

Укрзализныця вводит систему динамического ценообразования для некоторых клиентов. Известно, что ключевые обновления коснутся лишь 10% пассажиров, однако улучшат доступность сервиса для всех желающих путешествовать по украинской железной дороге.

Что известно о динамическом ценообразовании от Укрзализныци?

О том, когда заработает новая система формирования цен на билеты железнодорожного перевозчика, говорится в сообщении Укрзализныци.

С 25 апреля вступает в силу приказ о динамическом ценообразовании стоимости билетов в премиум-сегменте. Соответствующая инициатива прошла общественное обсуждение и имеет утверждение.

Уже через неделю, со следующей субботы, Укрзализныця будет продавать билеты во внутреннем сообщении СВ (люкс) и билеты 1 класса "Интерсити" по новым коэффициентам.

Известно, что обновленные цены будут касаться 10% клиентов Укрзализныци. Для остальных 90% пассажиров условия проезда остаются неизменными.

Заметьте! Индексация также коснется билетов в вагонах СВ (люкс) международных поездов. Обновления начнут действовать с 18 апреля 2026 года. Тарифы пересмотрят ориентировочно на +20%.

В компании отмечают, что цены на билеты 2 класса, в частности в купейных и плацкартных вагонах, не пересматривали от 2021 года.

Для страны принципиально важно сохранять доступность перевозок для граждан, в том числе доступность сообщения с прифронтовыми общинами,

– объясняют в Укрзализныце.

В частности известно, что украинская железная дорога таким образом внедряет мировой подход к стоимости билетов. Именно так удастся обеспечить доступность сервиса для людей.

Что известно об условиях динамического ценообразования?

Как отмечают в компании, окончательная стоимость билетов будет зависеть от 4 факторов.

Сезонность

Если в определенный период поезд заполнен на 70 – 80%, то Укрзализныця сделает билеты дешевле.

Если же это пиковый период, например, отпуска и каникулы в августе – стоимость билетов будет выше, потому что спрос становится максимальным.

Это поможет пассажирам выбирать более выгодное время для путешествий, улучшить наличие мест в пик и увеличить наполняемость поездов в непиковые периоды,

– отметили в Укрзализныце.

В целом планируют 16 железнодорожных "сезонов", где будут учитывать даже праздники или каникулы.

День недели

Самые низкие цены билетов планируют выставлять на вторник и среду. Дороже всего билеты будут стоить в пятницу и воскресенье, когда спрос наибольший.

Заблаговременность

Сейчас почти 30% пассажиров покупают билеты день в день, или за несколько дней до поездки. Однако если планировать путешествие и купить билет заранее, то условия будут более выгодными.

В частности это позволит самой железной дороге "наиболее эффективно задействовать подвижной состав".

Наполняемость

Здесь тоже в зависимости от спроса. Если поезд заполнен на 90 – 100%, цена билетов будет выше. Но если перед отправлением будут свободные места, то их стоимость будет снижаться.

Это позволит пассажирам из других категорий выбрать премиум и путешествовать по лучшим условиям, взамен по меньшей стоимости билетов. Однако этот механизм еще дорабатывают и реализуют отдельно.

Напомним, что ранее правительство выделило 16 миллиардов гривен на железнодорожные перевозки внутреннего сообщения. Об этом стало известно из распоряжения Кабмина. Так, средства взяли из резервного фонда. Их должны использовать для реализации экспериментального проекта по внедрению госзаказа на железнодорожные пассажирские перевозки.

В частности известно, что в течение 2025 года Укрзализныця перевезла 28 миллионов пассажиров. Также в 2024 году (25 миллионов пассажиров) железная дорога вышла на довоенное количество пассажиров за 2021 год.

