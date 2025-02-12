Чтобы избежать двойной оплаты: сколько времени нужно хранить квитанции за коммуналку

Юристы рекомендуют хранить квитанции за коммунальные услуги, чтобы избежать двойной оплаты. Как долго их нужно хранить и когда еще они могут понадобиться, читайте дальше.

Для чего стоит сохранять чеки об оплате ЖКУ

Иногда у потребителей возникают споры с поставщиками коммунальных услуг или компаниями-управителями. Для решения конфликтов в вашу пользу лучше сохранять квитанции об оплате, поскольку они могут стать важными доказательствами в суде, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии"

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Квитанции могут быть полезными в таких случаях:

сбой в системе хранения данных, когда информация об оплате потеряна или восстановлена неправильно;

изменение тарифов или другие обстоятельства, которые вызвали путаницу в платежах;

ошибки работников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

К тому же электронные квитанции также действуют в суде, если оплата была осуществлена через банк. Однако, в случае споров, лучше обратиться в банк за выписками и получить их в распечатанном виде с подписью и печатью учреждения.