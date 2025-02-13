Украина стремится закупать оружие за счет замороженных российских активов: как на это реагирует ЕС

Украина просит администрацию Трампа предоставить разрешение на использование замороженных российских активов. Речь идет о сумме в размере 300 миллиардов долларов.

Как Украина хочет использовать замороженные российские активы

Украина хочет использовать указанную сумму для закупки оружия американского производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Есть сведения, что такое предложение поступало и непосредственно Трампу. Однако американский президент пока не высказывал поддержку этой идеи.

Во время президентства Байдена, несколько европейских стран настаивали на конфискации российских активов. После того как избрали Трампа, этот вопрос был озвучен снова.

Обратите внимание! Европа может использовать "карту" активов как рычаг давления на Россию. Однако не все страны поддерживают эту идею. Германия, Бельгия и Люксембург считают, что конфискация российских активов негативно повлияет на финансовую стабильность.

Российские СМИ сообщили, что Кремль может "ответить" на конфискацию активов. Речь идет о наложении ареста на имущество, принадлежащее иностранцам и находящееся на территории России.

В то же время с юридической точки зрения, российские активы можно использовать для нужд Украины. При условии, что эти вложения будут зачислены как компенсация от России за убытки от войны.